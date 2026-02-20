Zinedine Zidane : «Reste chez toi», ça a chauffé avec un autre champion du monde 98

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Légende du football, Zinédine Zidane a connu une brillante carrière de joueur et maintenant d'entraîneur. L'ancien joueur français faisait l'unanimité auprès de tout le monde même si cela lui arrivait de faire des remontrances à ses coéquipiers. En effet, il n'hésitait pas à faire savoir quand il n'était pas vraiment satisfait avec une manière bien à lui. Cela a permis de susciter quelques réactions.

Ancien leader de l'Equipe de France, Zinédine Zidane était très déterminé à remporter tous les matches. Le Ballon d'Or 1998 n'hésitait pas à essayer de motiver les troupes comme il pouvait, quitte à être un peu dur avec ses partenaires parfois. L'un de ses anciens coéquipiers en Equipe de France se souvient de l'exigence qu'il s'imposait et attendait de ses partenaires.

« Si c’est pour jouer comme ça, reste chez toi » Avec ses 79 sélections en Equipe de France entre 1996 et 2004, Robert Pirès a fait partie de cette grande épopée fabuleuse qui a mené vers le titre de champion du monde en 1998. Il a donc appris à évoluer aux côtés de Zinédine Zidane et ce n'était pas toujours facile. « Il savait qu’on ne pouvait pas être à son niveau. Mais par contre, quand il voyait que t’étais pas dans un grand soir, ou que tu ratais ton match, il te le disait hein ! Sans problème. Il disait : "Mais t’as un problème aujourd’hui ? Tu sais plus jouer ?", ou bien : "Si c’est pour jouer comme ça, reste chez toi" » révélait Robert Pirès dans une interview pour Canal+ il y a quelques années.