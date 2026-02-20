Zinedine Zidane : «Reste chez toi», ça a chauffé avec un autre champion du monde 98

Légende du football, Zinédine Zidane a connu une brillante carrière de joueur et maintenant d'entraîneur. L'ancien joueur français faisait l'unanimité auprès de tout le monde même si cela lui arrivait de faire des remontrances à ses coéquipiers. En effet, il n'hésitait pas à faire savoir quand il n'était pas vraiment satisfait avec une manière bien à lui. Cela a permis de susciter quelques réactions.
Ancien leader de l'Equipe de France, Zinédine Zidane était très déterminé à remporter tous les matches. Le Ballon d'Or 1998 n'hésitait pas à essayer de motiver les troupes comme il pouvait, quitte à être un peu dur avec ses partenaires parfois. L'un de ses anciens coéquipiers en Equipe de France se souvient de l'exigence qu'il s'imposait et attendait de ses partenaires.
« Si c’est pour jouer comme ça, reste chez toi »
Avec ses 79 sélections en Equipe de France entre 1996 et 2004, Robert Pirès a fait partie de cette grande épopée fabuleuse qui a mené vers le titre de champion du monde en 1998. Il a donc appris à évoluer aux côtés de Zinédine Zidane et ce n'était pas toujours facile. « Il savait qu’on ne pouvait pas être à son niveau. Mais par contre, quand il voyait que t’étais pas dans un grand soir, ou que tu ratais ton match, il te le disait hein ! Sans problème. Il disait : "Mais t’as un problème aujourd’hui ? Tu sais plus jouer ?", ou bien : "Si c’est pour jouer comme ça, reste chez toi" » révélait Robert Pirès dans une interview pour Canal+ il y a quelques années.
Zidane vers le prochain défi de sa carrière
Après sa formidable carrière de joueur, Zinédine Zidane a également relevé de grandes défis en entraînant le Real Madrid. Le Ballon d'Or 1998 fait preuve d'une grande exigence partout où il passe et c'est peut-être là que réside le secret de sa réussite. En tout cas, au-delà de ses performances sur le terrain, il aura réussi à marquer les esprits auprès de ses coéquipiers comme un leader qu'il fallait essayer de suivre.