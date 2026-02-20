Ousmane Dembélé «est dans son monde», l'échange lunaire juste après son mariage !

Amadou Diawara

Ousmane Dembélé s'est marié en décembre 2021. Toutefois, l'actuel numéro 10 du PSG n'a ni invité, ni prévenu tous ses proches. En effet, l'un de ses amis et anciens coéquipiers a appris la nouvelle après la cérémonie, ayant été informé par certains de ses potes.

Véritable cauchemar pour les défenses adverses, Ousmane Dembélé ne passe pas du tout inaperçu sur les terrains. Toutefois, dans sa vie personnelle, l'attaquant français est très discret. D'ailleurs, lorsqu'il s'est marié, Ousmane Dembélé n'a pas fait de vagues, se contentant d'organiser une petite cérémonie avec son cercle le plus proche en décembre 2021. Ce qui en a étonné plus d'un.

«Ah si, je me suis marié» Lors d'un entretien accordé à Carré en juillet 2024, Samuel Umtiti a raconté comment il avait appris qu'Ousmane Dembélé s'était marié. « Il y a trop d'anecdotes avec Ousmane (Dembélé). Franchement, ça a été une tous les jours. La dernière, je reçois des vidéos de mes potes qui me disent : "ah oui, Ousmane se marie". J'ai dis : "hein ? Comment ça, Ousmane se marie ? A quelle heure il a une femme Ousmane ? Mais je vais lui envoyer un message demain matin pour savoir" », a avoué le jeune retraité de 32 ans, avant de raconter son échange avec son ami et ancien coéquipier au FC Barcelone et en équipe de France.