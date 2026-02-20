«C'était interdit», mais Zinedine Zidane a fini par accepter cette invitation

Amadou Diawara

Après son passage aux Girondins de Bordeaux, Zinedine Zidane a évolué pendant trois saisons à la Juventus. A Turin, les règles étaient très strictes pour les joueurs. Et comme l'a avoué le Ballon d'Or 98, il lui arrivait d'enfreindre l'une d'entre elles pour répondre aux sollicitations de l'un de ses coéquipiers.

Etincelant sous le couleurs des Girondins de Bordeaux, Zinedine Zidane a alarmé la direction de la Juventus. A tel point que les Bianconeri ont déboursé environ 3,5M€ pour s'attacher les services du Ballon d'Or 98, et ce, lors de l'été 1996. Durant son passage à Turin, Zinedine Zidane a côtoyé un certain Edgar Davids, qui est arrivé à la Vieille Dame en janvier 1998. Et l'ancienne gloire néerlandaise l'a poussé à enfreindre une règle stricte de la Juve.

«Je lui ai dit qu’il était fou» « Un jour après l’entraînement, Edgar Davids est venu me voir et m’a dit : "Tu veux venir avec moi jouer un match de rue ?". Je lui ai dit qu’il était fou, d’autant que c’était interdit pour tous les joueurs par le club, afin d’éviter les blessures. Au bout du compte, il m’a convaincu, et j’ai décidé d’aller jouer un match avec lui dans une sorte de parking. J’ai fini par y aller plusieurs fois, et c’est vrai que je portais un chapeau de pêcheur. On jouait contre certains jeunes, ou parfois des migrants, qui étaient venus à Turin… », a avoué Zinedine Zidane, interrogé par So Foot en 2013, avant de poursuivre.