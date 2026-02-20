Zinedine Zidane : La comparaison inattendue, «il me fait penser à...»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après sa carrière de joueur, Zinedine Zidane a entamé une carrière d’entraîneur avec autant de succès. En effet, son parcours au Real Madrid a été exceptionnel avec notamment trois Ligues des champions de suite. Ce qui lui vaut une belle comparaison de la part d’un ancien coéquipier.

Considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football, Zinedine Zidane avait raccroché les crampons après une finale de Coupe du monde dont tout le monde se souvient en 2006. Et 10 ans plus tard, le Ballon d’or 1998 faisait son retour dans le football en devant entraîneur du Real Madrid. Zizou n’a d’ailleurs pas mis longtemps avant de prouver qu’il était capable d’hisser sa carrière d’entraîneur au niveau de celle de joueurs. En effet, il a réussi l’exploit de remporter trois Ligues des champions de suite, entrant ainsi dans l’histoire du football. En attendant peut-être de confirmer ce statut avec l’équipe de France. Iker Casillas, qui a évolué avec lui au Real Madrid, compare d’ailleurs Zinedine Zidane à Vicente Del Bosque.

This pass from Zinedine Zidane was unbelievable pic.twitter.com/AtnotD95ER — 90s Footballers (@90sPlayers) February 17, 2026

Zidane comparé à un grand entraîneur « Faire le grand saut en passant de joueur à entraîneur, ce n'est jamais facile. Quand vous êtes considéré comme le meilleur ou l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, ce qu'on a tous vu sur le terrain, cela peut sembler facile. Mais ça ne marche pas comme ça », confiait l'ancien gardien du Real Madrid en 2019 dans des propos rapportés par L'EQUIPE avant d'en dire plus sur Zinedine Zidane.