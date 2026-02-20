«En mémoire du Z» : La trace laissée par un coup de sang de Zidane

Amadou Diawara

Lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2006, l'équipe de France a perdu deux points contre la Corée du Sud. En effet, les Bleus n'ont pu faire mieux qu'un résultat nul (1-1). Agacé par le scénario du match et par sa suspension pour l'ultime rendez-vous du premier tour, Zinedine Zidane a perdu ses nerfs, ayant laissé une trace dans les couloirs de la Red Bull Arena.

Qualifiée pour la Coupe du Monde 2006, l'équipe de France est tombée dans le groupe G. Lors de la première journée de la phase de poules de la compétition, les Bleus ont été tenus en échec par la Suisse (0-0). Et malheureusement pour la bande à Zinedine Zidane - qui était sorti de sa retraite pour le Mondial - elle a encore perdu deux points précieux contre la Corée du Sud (1-1). Mais heureusement pour les Tricolores, ils ont finalement validé leur ticket pour la phase à éliminations directes grâce à leur succès contre le Togo (2-0), et ce, malgré l'absence du Ballon d'Or 98, suspendu.

Zidane : Un ancien partenaire se lâche, «je ne vais pas me faire des amis, mais...» https://t.co/E2ovhu7se4 — le10sport (@le10sport) February 20, 2026

En colère, Zidane met un coup de pied dans une porte Incapable de mener l'équipe de France vers la victoire contre la Corée du Sud, Zinedine Zidane s'est mis en colère après le coup de sifflet final. Frustré par le résultat, et agacé d'être suspendu pour la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2006, l'ancien numéro 10 des Bleus a explosé. En effet, Zinedine Zidane a mis un coup de pied dans la porte du vestiaire du Zentralstadion, appelé aujourd'hui la Red Bull Arena, de Leipzig. Et la trace laissée par ses crampons est toujours là aujourd'hui.