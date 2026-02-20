«Mes enfants m'en veulent...» : Zidane révèle la raison (et c'est une surprise)

En attendant d'éventuellement prendre les rênes de l'équipe de France après le Mondial 2026, Zinedine Zidane a effectué quelques apparitions médiatiques ces dernières années après son départ du Real Madrid au printemps 2021. L'occasion pour le champion du monde 98 de faire quelques confidences et notamment une assez surprenante sur sa vie de famille.
« Et un, et deux, et trois zéros ! ». Le 12 juillet 1998, Zinedine Zidane prenait part à l'une des plus grandes fêtes du football français, à savoir le premier sacre mondial de l'équipe de France. Lors de la victoire des Bleus face au Brésil en finale de Coupe du monde, Zidane inscrivait les deux premiers buts de la rencontre sur corner, un doublé de la tête qui l'a fait entrer dans le panthéon du football français. Au fil de ses 18 ans de carrière à Cannes, Bordeaux, la Juventus et au Real Madrid, le champion du monde et d'Europe a récolté les trophées et a défié des légendes du ballon rond.
«Ca m'arrive d'offrir des maillots à des associations»
Ce qui aurait pu lui mettre de récolter quelques grosses pièces de collection au moment d'échanger les maillots avec d'autres joueurs à la fin des matchs. Ce qu'il n'a pas spécialement fait. En interview, Zinedine Zidane a raconté qu'il utilisait tout de même des maillots lors de ventes aux enchères afin de collecter des fonds pour des associations. « Ca m'arrive d'offrir des maillots à des associations. Pour le coup, c'est intéressant quand vous êtes dans une vente aux enchères, c'est toujours bien pour récolter quelques petits fonds. Ca le fait ».
«Je n'ai pas de maillot vraiment important que j'ai gardé. D'ailleurs mes enfants m'en veulent»
L'absence de maillots de joueurs iconiques qu'il aurait pu avoir s'il s'était montré plus assidu au fil de sa carrière a eu le don d'irriter ses quatre fils comme il l'avouait il y a quelque temps dans le cadre de l'Universe Football pour beIN SPORTS. « Quel est celui que vous gardez toujours et que vous ne donnerez jamais ? Je n'ai pas de maillot vraiment important que j'ai gardé. D'ailleurs mes enfants m'en veulent parce que je n'en ai pas. J'ai beau chercher, il y a quelques petits trucs chez maman parce qu'elle garde quelques trucs, mais sincèrement, des maillots importants je n'en ai pas gardé ».