Zidane a donné des cours particuliers pendant «des heures», un témoin de la scène raconte

Lorsqu'il entrainait au Real Madrid, Zinedine Zidane a pris soin de l'un de ses protégés. En effet, le Ballon d'Or 98 a donné des cours particulier à un jeune attaquant qui avait besoin de faire des progrès dans son jeu. Plus précisément, Zinedine Zidane a passé des heures avec lui pour qu'il travaille sa technique, sa vitesse et sa finition.

Zinedine Zidane a raccroché les crampons après la finale malheureuse de la Coupe du Monde 2006 (France-Italie : 1-1, 3-5). Pour sa reconversion, le Ballon d'Or 98 est devenu entraineur. Depuis le début de sa carrière de technicien, Zinedine Zidane a exercé deux mandats à la tête de l'équipe première du Real Madrid (01/2016-06/2018 et 03/2019-06/2021).

«C'était un diamant brut» Lors de son deuxième passage en tant qu'entraineur du Real Madrid, Zinedine Zidane a eu Vinicius Jr sous ses ordres. Transféré en provenance de Flamengo en juillet 2018, l'international brésilien était une promesse du club à son arrivée à Bernabeu. Et pour que Vinicius Jr exploite tout son potentiel, Zinedine Zidane lui a donné des cours particuliers.