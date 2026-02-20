Zidane a donné des cours particuliers pendant «des heures», un témoin de la scène raconte

Lorsqu'il entrainait au Real Madrid, Zinedine Zidane a pris soin de l'un de ses protégés. En effet, le Ballon d'Or 98 a donné des cours particulier à un jeune attaquant qui avait besoin de faire des progrès dans son jeu. Plus précisément, Zinedine Zidane a passé des heures avec lui pour qu'il travaille sa technique, sa vitesse et sa finition.
Zinedine Zidane a raccroché les crampons après la finale malheureuse de la Coupe du Monde 2006 (France-Italie : 1-1, 3-5). Pour sa reconversion, le Ballon d'Or 98 est devenu entraineur. Depuis le début de sa carrière de technicien, Zinedine Zidane a exercé deux mandats à la tête de l'équipe première du Real Madrid (01/2016-06/2018 et 03/2019-06/2021).
«C'était un diamant brut»
Lors de son deuxième passage en tant qu'entraineur du Real Madrid, Zinedine Zidane a eu Vinicius Jr sous ses ordres. Transféré en provenance de Flamengo en juillet 2018, l'international brésilien était une promesse du club à son arrivée à Bernabeu. Et pour que Vinicius Jr exploite tout son potentiel, Zinedine Zidane lui a donné des cours particuliers.
«Ce travail supplémentaire a été fondamental»
Lors d'un entretien accordé à AS, Keylor Navas a raconté comment Zinedine Zidane avait fait progresser Vinicius Jr. « Vous avez vécu l'arrivée du jeune Vinicius à Madrid... Nous avons tous immédiatement remarqué qu'il avait quelque chose de différent. Il avait des choses à améliorer, mais c'était un diamant brut avec une bonne attitude et une envie de travailler. Je ne suis pas surpris qu'il ait atteint ce niveau aujourd'hui, car je l'ai vu évoluer et j'ai été témoin des heures que Zidane lui a consacrées après les entraînements. Il lui faisait faire des exercices de technique, de vitesse, de finition et d'autres aspects qui l'ont aidé à progresser et à développer son potentiel. Ce travail supplémentaire a été fondamental », a affirmé l'ancien portier du Real Madrid.