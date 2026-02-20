«Nous ne pouvions pas nous permettre de...» : Sa carrière a été bouleversée par Zinédine Zidane

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au cours de sa carrière de joueur et d'entraîneur, Zinédine Zidane a été une grande inspiration pour beaucoup de monde et il a su bien diriger son équipe. Pressenti pour devenir le prochain sélectionneur de l'Equipe de France, il a été l'entraîneur du Real Madrid pendant quelques années. L'occasion pour lui de croiser la route de nombreux joueurs de renom. Et il y en a un qui garde notamment un souvenir mémorable de son exigence.

Ancien joueur du PSG, Keylor Navas a d'abord passé 5 ans au Real Madrid de 2014 à 2019. Le gardien costaricien a donc eu la chance d'évoluer sous les ordres de Zinédine Zidane et il en garde un grand souvenir. Le Ballon d'Or 1998 marque les esprits partout où il passe et il a eu une vraie influence sur Keylor Navas. Ce dernier raconte.

Zidane totalement validé par Keylor Navas Durant son aventure au Real Madrid, Keylor Navas a porté le maillot du club durant 162 matches, dont une grande majorité sous la houlette de Zinédine Zidane. La légende du football français a été totalement validé par le Costaricien. « A quel point Zidane a influencé ma carrière professionnelle ? Énormément. Sa façon de gérer les groupes et la confiance qu'il insuffle aux joueurs sont exceptionnelles. J'ai eu d'excellents entraîneurs, mais avec Zidane, outre le respect et l'admiration que nous lui portions tous, sa manière de nous parler et de nous traiter était incroyable » commente Navas pour AS.