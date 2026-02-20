Fake news avec Zidane : Une star du foot balance un journaliste, «comment peut-il autant mentir ?»

Comme tous les très grands joueurs, la carrière de Zinedine Zidane a été largement commentée. Surtout lorsqu’il évoluait au sein des Galactiques du Real Madrid. D’ailleurs, une autre star madrilène de l’époque balance une fake news d’un journaliste.
En 2001, Zinedine Zidane rejoint le Real Madrid pour ce qui est longtemps resté comme le plus grand transfert de l’histoire du football. Le numéro 10 de l’équipe de France rejoignait une équipe de Galactiques avec notamment Roberto Carlos, Raul ou encore Luis Figo avant d’être rejoint plus tard par Ronaldo ou encore David Beckham. Et forcément, tous les regards étaient braqués sur cette équipe composée de stars internationales. Ce qui a pu donné lieu à d’importants débats. Luis Figo se rappelle d’ailleurs d’un commentaire du célèbre journaliste espagnol Josep Pedrerol.
Figo balance une fake news de Pedrerol
« L'autre jour, j'étais en train de regarder une vidéo de Josep Pedrerol (présentateur de El Chiringuito) et je me disais, comment ce mec peut mentir autant ? Tu crois que les gens sont si bêtes que ça pour croire ce que tu es en train de raconter ? Ça ne peut influencer que les gens qui n'ont pas d'avis. Quelqu'un lui avait dit que je ne faisais pas la passe à Zidane et que Florentino Perez était venu me voir, eh, pourquoi tu ne passes par la balle à Zidane ? Et il raconte ensuite que le match suivant, j'ai fait la passe à Zidane puis j'ai levé les bras en direction du président », confiait-il dans un podcast présenté par son ancien coéquipier Iker Casillas.
«Tu crois que les gens sont si bêtes ?»
Luis Figo explique notamment qu'il est impossible sur un terrain de réfléchir à qui on ne fait pas la passe : « Nous (ndlr : il parle à Casillas) qui avons joué au football toute la vie, je te pose la question, tu crois que sur le terrain tu as le temps pourquoi penser si je vais donner le ballon à un tel parce que c'est Zidane ou à un autre parce que c'est Raúl ? Si tu penses ainsi, c'est que tu n'as jamais joué au football professionnel. À peine le temps d'y penser que tu aurais déjà perdu le ballon ».