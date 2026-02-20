Départ à l'OM : Le détail qui ne trompe pas...

Alexis Brunet

Ce vendredi soir, l’OM se rend sur la pelouse de Brest pour l’ouverture de la 23ème journée de Ligue 1. Cela sera la grande première d’Habib Beye, qui vient de s’engager avec le club phocéen. En marge de cette rencontre, un détail pourrait d’ailleurs confirmer qu’un gros départ se prépare du côté de Marseille.

Après Roberto De Zerbi, place à Habib Beye. Ce vendredi, à l’occasion du déplacement de l’OM sur la pelouse de Brest, l’ancien coach du Stade Rennais va disputer sa première rencontre avec le club phocéen qu’il a rejoint dernièrement avec un contrat de dix-huit mois à la clé. Il devra redresser une équipe mal en point qui ne compte qu’une seule victoire lors des cinq dernières rencontres.

OM : A peine arrivé, Habib Beye est déjà «bloqué» ? https://t.co/RDrQNIdyJO — le10sport (@le10sport) February 20, 2026

Benatia a failli partir lui aussi L’OM a donc été touché par le départ de Roberto De Zerbi, mais une autre figure importante de Marseille aurait pu s’en aller. En effet, Medhi Benatia a dévoilé un communiqué il y a quelques jours pour affirmer qu’il voulait quitter le sud de la France, mais Frank McCourt a finalement réussi à le faire rester, au moins jusqu’à la fin de la saison. Le Marocain disposerait de pouvoirs beaucoup plus étendus, ce qui a forcément diminué ceux de Pablo Longoria.