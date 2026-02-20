Un «grand trou noir» traversé par un joueur de l'OM, il finit même par pleurer

Axel Cornic

Depuis quelques années, la santé mentale est devenue un sujet central dans le sport de très haut niveau, notamment dans une discipline comme le football qui est sujette à d’énorme pressions extérieures. Mais c’est loin d’être nouveau comme problème, puisqu’il y a une vingtaine d’années déjà, certains joueurs ont bien failli craquer...

Dans un milieu où seule la performance compte, il n’y a pas de place pour les états d’âmes. C’est ce qu’on aurait pu dire il y a encore quelques années. Mais depuis, les langues ont commencé à se délier et les footballeurs à avouer avoir traversé une période délicate au niveau mental, se font de plus en plus nombreux.

« Ma période marseillaise, le point noir de ma carrière » C’est le cas de Philippe Christanval, qui n’a pas vraiment vécu des bons moments à l’OM. « Le moment où je me suis senti le plus seul ? Durant ma période marseillaise (2003-2005), le point noir de ma carrière. Ça a été hyper difficile, notamment ma deuxième saison où je n'ai même pas joué, je crois que j'ai fait une saison blanche » a expliqué l’ancien défenseur français, dans un entretien publié par L’Equipe en 2024.