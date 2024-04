«J’ai pleuré», son transfert à l’OM vire au fiasco !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Transféré du FC Barcelone à l'OM en 2003, Philippe Christanval espérait pouvoir relancer sa carrière au sein du club phocéen à cette époque. Mais cette aventure a rapidement viré au fiasco pour l'ancien défenseur central de l'équipe de France, qui s'est longuement confié sur cet échec avec l'OM...

Longtemps considéré comme un grand espoir du football français, Philippe Christanval avait explosé dans les rangs de l'AS Monaco avant de rejoindre le FC Barcelone en 2001 pour 17M€. Son passage au Camp Nou n'a pas été concluant, et le défenseur central décidait donc de revenir en Ligue 1 deux ans plus tard pour se relancer, sous le maillot de l'OM. Dans un entretien accordé à L'EQUIPE , Christanval dresse un constat accablant sur cette expérience marseillaise.

Le vestiaire de l’OM s’en prend à Gasset ! https://t.co/zsQXKHZ7Jq pic.twitter.com/JhLKhnbcqB — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

« Un grand trou noir à l'OM»

« La période où je me suis senti le plus seul ? Durant ma période marseillaise, le point noir de ma carrière. Ça a été hyper difficile, notamment ma deuxième saison où je n'ai même pas joué, je crois que j'ai fait une saison blanche. J'arrivais de Barcelone, c'était un choix avant tout sportif. Je voulais faire partie des joueurs les plus importants de l'équipe et du club pour me relancer. Et au contraire, ç'a été un grand trou noir », indique Christanval, qui n'a donc pas du tout réussi à se relancer après son transfert à l'OM.

« J'ai pleuré. C'était hyper dur »