Rugby - XV de France : Antoine Dupont marque encore l'histoire après les JO

Jean de Teyssière

Ce dimanche, à Monaco, Antoine Dupont a été sacré meilleur joueur du monde en rugby à 7. Une distinction exceptionnelle pour un joueur qui a découvert cette discipline en 2024 qui s’est terminée avec le titre lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Le demi de mêlée français devient donc le seul joueur de l’histoire à remporter le titre de meilleur joueur du monde à 15 et à 7.

Lorsqu’Antoine Dupont avait été nommé parmi les candidats au titre de meilleur joueur du monde de rugby à 7, quelques voix s’étaient élevées contre lui. Le sélectionneur de l’équipe d’Argentine parlait par exemple d’un manque de respect pour des joueurs dont c’est le quotidien depuis des années.

«Ça en valait tellement la peine»

Après la remise du trophée de meilleur joueur du monde en rugby à 7, Antoine Dupont s’est remémoré cette moitié d’année passée avec l’équipe de France olympique dans des propos rapportés par Rugbyrama : « J’ai pensé au moment où j’ai eu cette médaille d’or autour du cou et à tous les moments exceptionnels que j’ai vécus avec cette équipe de France. Je me dis que c’était un pari risqué mais que ça en valait tellement la peine. J’ai eu raison de suivre mon intuition même quand au début personne n’y croyait vraiment. Je me souviens des premiers articles. Je n’ai pas la mémoire courte et je suis fier des choix que j’ai faits. Je remercie aussi mes partenaires et le staff qui m’ont permis de vivre tout ça. »

Un trophée historique pour Dupont

Cette distinction individuelle pour Antoine Dupont est par ailleurs historique. Jamais, dans l’histoire, un joueur de rugby n’avait été titré à 15 et à 7. En 2021, Antoine Dupont était sacré par le World Rugby comme étant le meilleur joueur du monde en rugby à 15. A 27 ans, Antoine Dupont ne cesse de marquer l’histoire de son sport.