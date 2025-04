Antoine Dupont - Officiel : Son successeur est connu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis que le Trophée récompensant le meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations a été mis en place, un seul français l'a remporté à savoir Antoine Dupont. Le demi-de-mêlée des Bleus l'a remporté trois fois (2020, 2022 et 2023). Mais le joueur du Stade Toulousain connaît enfin son successeur puisque Louis-Bielle Biarrey a été désigné meilleur joueur de la compétition cette année.

Vainqueur du Tournoi des VI Nations malgré une défaite frustrante en Angleterre, le XV de France a réalisé une compétition de haut niveau marquée notamment par une victoire impressionnante en Irlande. Et les Bleus ont parachevé ce Tournoi par un nouveau trophée à savoir celui du meilleur joueur de la compétition.

Louis-Bielle Biarrey succède à Antoine Dupont

A la lutte avec l'Anglais Tommy Freeman, l'Italien Tomasso Menoncello, lauréat de la dernière édition et l'Ecossais Blair Kinghorn, Louis-Bielle Biarrey a effectivement raflé le Trophée de meilleur joueur du Tournoi des VI Nations cette année. L'ailier de l'UBB a récolté 65% des suffrages sur les 121 400 votants. Une récompense largement méritée tant LBB a brillé cette année. Il est par exemple le seul joueur du XV de France, avec Yoram Moefana, à avoir disputé l'intégralité des cinq rencontres ce qui lui a permis de terminer meilleur marqueur avec huit essais, égalant ainsi un très vieux record. Mais avec quatre passes décisives en plus, Louis-Bielle Biarrey est impliqué directement dans 12 des 30 essais des Bleus dans la compétition, ce qui lui permet de pulvériser ce record puisqu'avant lui Antoine Dupont ainsi que les Anglais Jonny Wilkinson (en 2001), Will Greenwood (2002) et George Ford (2015) avaient été impliqués sur neuf essais.

«Je suis très heureux de gagner ce trophée»

Une récompense qui est donc parfaitement méritée pour Louis-Bielle Biarrey qui succède ainsi au palmarès à Antoine Dupont, dernier et unique français à avoir été désigné meilleur joueur du Tournoi des VI Nations. Le capitaine du XV de France peut toutefois se targuer de l'avoir été à trois reprises (2020, 2022 et 2023), un record qu'il partage avec la légende irlandaise Brian O'Driscoll (2006, 2007 et 2009). « Je suis très heureux de gagner ce trophée et que les fans aient voté aussi largement pour moi. Mes parents m'ont inscrit au rugby quand j'avais cinq ans et je vis un rêve d'enfant de pouvoir vivre ma passion aujourd'hui », s'est réjoui LBB, interrogé par son coéquipier Maxime Lucu à la remise du trophée. Âgé de seulement 21 ans, l'ailier des Bleus peut même se prendre à rêver d'aller titiller le record d'Antoine Dupont.