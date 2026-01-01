Zidane plaque tout et change de pays : «Tout va très vite»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir passé cinq ans en Italie dans les rangs de la Juventus Turin, Zinedine Zidane avait pris une décision radicale en 2001 en claquant la porte de la Vieille Dame pour prendre la direction du Real Madrid. Et l'ancienne star de l'équipe de France s'est longuement confiée sur ce choix de carrière.

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en juin 2022 à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane racontait sans détour son transfert de la Juventus Turin en direction du Real Madrid en 2001. L'ancien meneur de jeu emblématique de l'équipe de France décidait cet été-là de quitter l'Italie pour se rendre en Espagne, et il évoque ce choix mûrement réfléchi à l'époque.

« Tout va très vite avec Pérez » « C’était dans ma tête et ça s’est renforcé petit à petit. Quand vous avez fait la Juve, tout gagné avec l’équipe de France, à 28-29 ans, il faut repartir sur un autre plan. Le Real était le mien. Et je savais que c’était dans la tête de Florentino Pérez (président du Real de 2000 à 2006 puis depuis 2009). Et quand il a quelque chose dans la tête, tout va très vite aussi avec lui », indique Zinedine Zidane.