Séparation brutale : La folle demande de Zidane !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une histoire d'amour vieille de plus de 10 ans prenait fin en 2003 entre Manchester United et David Beckham. Le célèbre numéro 7 des Red Devils était poussé vers la sortie pendant le mercato estival et s'installait finalement au Real Madrid bien que le FC Barcelone avait déjà annoncé son transfert. Une signature qui avait déjà été réclamée par Zinedine Zidane auprès du principal intéressé en plein match de Ligue des champions.

A l'été 2003, le mariage qui avait commencé plus d'une décennie plus tôt entre David Beckham et Manchester United prenait brusquement fin. En effet, les dirigeants des Red Devils et Sir Alex Ferguson avaient fait le choix de se séparer du Spice Boy en acceptant l'offre de transfert du FC Barcelone. Comme raconté dans son documentaire éponyme sur Netflix, Beckham l'avait appris dans la presse. Sous le choc de devoir partir, l'icône du football anglais avait refusé de s'engager en faveur du Barça.

«Tu viens à Madrid ?» A ses yeux, s'il devait vraiment quitter Old Trafford pour se rendre en Espagne, c'était pour devenir le dernier membre des Galacticos après Ronaldo, Zinedine Zidane ainsi que Luis Figo. Et rien d'autre. Après un bras de fer, le transfert de David Beckham au Real Madrid était bouclé et le FC Barcelone jetait finalement son dévolu sur Ronaldinho. La venue du champion d'Europe 1999 au Real Madrid était une graine plantée dans l'esprit de Beckham par Zidane en personne quelques semaines plus tôt un soir d'avril en quart de finale retour de la Ligue des champions (4-3). « Zidane est venu me voir. Il ne parle pas vraiment anglais Zizou, et ne parle pas beaucoup tout court en temps normal. Il m'a approché, on s'est serré la main et il a lâché : « Tu viens à Madrid ? » ».