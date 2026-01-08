Un proche de Zidane à l’OM, c’est déjà la panique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement dans sa dernière année de contrat avec Angers, Himad Abdelli aurait donné son accord pour rejoindre l’OM, une arrivée qui pourrait survenir avant la fin du mercato hivernal, ou bien l’été prochain. S’il apprécie les caractéristiques du milieu algérien, Walid Acherchour affiche néanmoins ses doutes sur ce dossier.

Alors qu’il participe actuellement à la CAN avec l’Algérie aux côtés de Luca Zidane, Himad Abdelli fait également parler de lui sur le mercato, avec un intérêt prononcé de l’Olympique de Marseille. Un accord aurait même été trouvé entre les deux parties, alors que le milieu de terrain est entré dans sa dernière année de contrat. En attendant de voir l’avancée de ce dossier qui pourrait se conclure cet hiver en cas d’accord entre l’OM et Angers, ou bien l’été prochain, Walid Acherchour affiche ses doutes.

Les doutes d’Acherchour avec Abdelli « J’ai toujours été fan du joueur, fan du joueur à Angers. Pour tout le respect que j’ai pour Angers, la pression est très différente à Marseille. (…) Après, comment tu vas utiliser Abdelli ? (…) Je l’ai toujours dit, au milieu, il manque un vrai chien à l’OM. Un vrai joueur qui sent le ballon, qui ratisse, gratte et je ne suis pas sûr que ce soit Abdelli », confie le consultant sur RMC.