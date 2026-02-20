«Je coupe les salaires en 4» : La sanction proposée sur RMC pour les «enfants gâtés» au PSG

Amadou Diawara

Eliminé en Coupe de France, le PSG est toujours en course en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Après avoir réalisé un quadruplé historique la saison dernière, le club emmené par Luis Enrique peut se permettre de ne pas s'offrir une nouvelle Coupe aux Grandes Oreilles lors de cet exercice. Du moins, c'est ce qu'affirme Vincent Moscato. Toutefois, pour l'ancien rugbyman, le PSG est dans l'obligation de conserver son titre en Ligue 1. Autrement, les hautes sphères parisiennes vont devoir prendre des mesures drastiques.

Lors de l'exercice 2024-2025, le PSG a réalisé un quadruplé historique. En effet, les hommes de Luis Enrique ont remporté à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la première Ligue des Champions de son histoire. En prime, le club de la capitale aurait pu soulever la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, le PSG s'est incliné en finale face à Chelsea. En 2025-2026, la bande à Marquinhos a déjà remporté le Trophée des Champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe Intercontinentale. Eliminé en Coupe de France, le PSG a donc l'opportunité de finir la saison avec cinq trophées au total. Les Parisiens étant toujours en course en Ligue 1 et en Ligue des Champions.

🎙 Vincent « Ça serait très grave, ça voudrait dire qu’il y a un laisser-aller, que ce sont des pourris gâtés, qu’ils ont eu ce qu’ils voulaient et là, ils lâchent tout. Moi je coupe les salaires en 4 ». pic.twitter.com/ufT83Nls6j — Super Moscato Show (@Moscato_Show) February 19, 2026

«C'est fiasco complet, tu es une pompe» D'après Vincent Moscato, le PSG peut se permettre de ne pas conserver son titre en Ligue des Champions, mais il est dans l'obligation de finir leader en Ligue 1. « Est-ce qu'une saison blanche du PSG serait grave ou acceptable ? Ce serait grave, très grave. Tu ne peux pas avoir fait une saison magnifique la saison précédente, avoir élevé ton niveau de jeu à un tel niveau, et tout foutre par terre l'année d'après. Cela voudrait dire qu'il y a un laisser-aller, que c'est un club d'enfants gâtés, que les mecs ont eu ce qu'ils voulaient et que là, ils lâchent tout. Non, ce serait très désagréable », a-t-il pesté sur les ondes de RMC Sport.