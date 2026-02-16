XV de France : Un pilier donne une leçon à Thomas Ramos

Axel Cornic

En mars 2025, Thomas Ramos est devenu le meilleur réalisateur de l’histoire du XV de France, dépassant l’ancien ouvreur international Frédéric Michalak. Et il a récemment agrandi son record en atteignant les 500 points passés sous le maillot des Bleus, confirmant son talent inné au pied. Pourtant, certains de ses coéquipiers semblent le dépasser...

En ce moment, on parle beaucoup d’Antoine Dupont et de Matthieu Jalibert, excellents avec le XV de France. Mais il y a un autre joueur qui crève l’écran ! Il s’agit de Thomas Ramos, véritable pilier de sa sélection ainsi que du Stade Toulousain, qui semble être indispensable pour Fabien Galthié.

Antoine Dupont a trouvé le joueur parfait (et ce n'est pas une nouvelle pour Romain Ntamack) https://t.co/3sAnZhzuiT — le10sport (@le10sport) February 16, 2026

« Il est capable de transformer des ballons anodins ou des ballons sous pression » L’arrière français est régulièrement cité parmi les références mondiales à son poste, mais ne jouit pas de la même popularité qu’un Dupont ou un Jalibert. Vous pouvez tout de même compter sur le sélectionneur du XV de France pour remettre les pendules à l’heure. « Matthieu est bien accompagné par ce diable de Thomas Ramos, qui est capable de transformer des ballons anodins ou des ballons sous pression » a déclaré Galthié, après avoir été interrogé sur la prestation de sa charnière lors du dernier match, contre le Pays de Galles (12-54).