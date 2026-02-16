XV de France : «Caresse là !», malgré les conseils, c’est l’échec pour Antoine Dupont

Encore une fois excellent lors de la très large victoire du XV de France sur la pelouse du Pays de Galles (54-12), Antoine Dupont a toutefois connu un échec inattendu lors d'un petit jeu à l'entraînement avec ses coéquipiers français. Et pourtant, il avait été bien conseillé.
En très grande forme, Antoine Dupont continue de briller avec le XV de France comme en témoignent ses deux premières prestations lors du Tournoi des VI Nations. Cependant, celui qui est considéré comme le meilleur joueur du monde ne brille pas partout. Et lui aussi peut connaître l'échec.
L'échec d'Antoine Dupont... avec un ballon rond
Ce fut le cas dimanche dans l'émission Téléfoot. En effet, la célèbre émission de TF1 a rendu visite aux joueurs du XV de France à Marcoussis afin qu'il se prête au jeu de la Lucarne. L'idée est simple, réussir à mettre un ballon dans une fenêtre en étant à une certaines distance. Mais il faut le faire avec le pied en tapant dans un ballon rond. Ce qui n'est pas forcément du goût de rugbymen. Y compris d'Antoine Dupont. « Je vais essayer de m'accrocher, mais ça va être dur », lâche le capitaine des Bleus qui rate de peu ses deux premières tentatives.
«Avec le ballon rond on est moins à l'aise quand même»
Avant d'entamer son troisième essai, Antoine Dupont s'encourage en lâchant : « Faut que je la caresse ». Une petite phrase qui fait évidemment rire le reste du groupe qui reprend presque de concert : « Ouais caresse là ». Un conseille qui peut sembler utile mais qui n'y changera rien puisque le demi-de-mêlée du Stade Toulousain va également rater ses deux dernières tentatives. « J'aurais du m'arrêter à la première », regrette Antoine Dupont qui reconnaît même que « la lucarne c'est plus difficile que de buter, avec le ballon rond on est moins à l'aise quand même ». On ne peut pas être le meilleur joueur du partout.