XV de France : «Caresse là !», malgré les conseils, c’est l’échec pour Antoine Dupont

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore une fois excellent lors de la très large victoire du XV de France sur la pelouse du Pays de Galles (54-12), Antoine Dupont a toutefois connu un échec inattendu lors d'un petit jeu à l'entraînement avec ses coéquipiers français. Et pourtant, il avait été bien conseillé.

En très grande forme, Antoine Dupont continue de briller avec le XV de France comme en témoignent ses deux premières prestations lors du Tournoi des VI Nations. Cependant, celui qui est considéré comme le meilleur joueur du monde ne brille pas partout. Et lui aussi peut connaître l'échec.

Antoine Dupont est clairement moins à l’aise avec un ballon de foot ⚽ qu’avec un ballon de rugby 🏉 😅 @SaberDesfa @LalucarneOff @MalaSOn91 pic.twitter.com/2PtEhpvVpW — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 15, 2026

L'échec d'Antoine Dupont... avec un ballon rond Ce fut le cas dimanche dans l'émission Téléfoot. En effet, la célèbre émission de TF1 a rendu visite aux joueurs du XV de France à Marcoussis afin qu'il se prête au jeu de la Lucarne. L'idée est simple, réussir à mettre un ballon dans une fenêtre en étant à une certaines distance. Mais il faut le faire avec le pied en tapant dans un ballon rond. Ce qui n'est pas forcément du goût de rugbymen. Y compris d'Antoine Dupont. « Je vais essayer de m'accrocher, mais ça va être dur », lâche le capitaine des Bleus qui rate de peu ses deux premières tentatives.