Antoine Dupont a trouvé le joueur parfait (et ce n'est pas une nouvelle pour Romain Ntamack)

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, le XV de France a poursuivi brillamment sa route vers le Grand Chelem en s'imposant de façon magistrale à Cardiff face au Pays de Galles (54-12). A l'issue de la rencontre, Antoine Dupont ne cachait donc pas sa joie, affichant notamment sa satisfaction d'évoluer avec certains de ses coéquipiers.

Rien ne semble pouvoir arrêter le XV de France. Une semaine après leur magnifique victoire contre l'Irlande (36-14), les Bleus ont fait exploser le Pays de Galles à Cardiff (54-12). Une victoire impressionnante qui confirme le statut de favori des hommes de Fabien Galthié qui sont d'ailleurs déjà les seuls en course pour le Grand Chelem puisque l'Angleterre s'est incliné en Ecosse. Une victoire notamment marquée par un trio qui a pris le pouvoir sur le jeu des Bleus.

Having Antoine Dupont, Matthieu Jalibert and Thomas Ramos in the same side is a cheat code. pic.twitter.com/Pi2BignIlR — Rugby World (@Rugbyworldmag) February 15, 2026

Dupont encense Ramos et Jaliber En effet, alors que l'association entre Matthieu Jalibert et Antoine Dupont avait déjà porté ses fruits face à l'Irlande, elle a à nouveau fonctionné à Cardiff. Il faut dire que la charnière est très bien aidée par la polyvalence de Thomas Ramos, l'arrière capable de jouer à l'ouverture. « Avoir un arrière qui peut aussi jouer ouvreur permet de suppléer le numéro 10 de temps en temps. Matthieu Jalibert en a profité pour casser la ligne plusieurs fois en position de deuxième receveur, ce qui montre qu’on sait s’adapter à ce qui est proposé face à nous », s'est ainsi réjoui Antoine Dupont dans les colonnes du Midi-Olympique, avant de jubiler plus globalement de l'entente sur la pelouse entre tous les joueurs : « On se trouve bien sur le terrain. Nos avants prennent de plus en plus d’épaisseur dans ce système : ils jouent bien et sont utiles au système, par leurs bonnes courses. Notre défense nous permet aussi d’avoir des turnovers que l’on exploite, jusqu’ici, de la meilleure des manières ». Des propos qui ne vont pas rassurer Romain Ntamack, blessé, et dont l'absence est compensée à merveille par Matthieu Jalibert. Et après les propos d'Antoine Dupont, il serait étonnant que Fabien Galthié casse le trio Dupont-Ramos-Jalibert.