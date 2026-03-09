XV de France : Antoine Dupont «vexé» en Écosse, du changement est annoncé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En quête d’un Grand Chelem, le XV de France doit revoir ses ambitions à la baisse après la large défaite en Écosse (40-50) ce samedi. Antoine Dupont s’est montré en difficulté, provoquant plusieurs erreurs qui ont coûté cher aux Bleus. Pour cet ancien joueur, le capitaine tricolore aura à cœur de se rattraper la semaine prochaine.

À l’instar de ses partenaires, Antoine Dupont a montré un niveau insuffisant en Écosse (40-50) ce samedi. Le capitaine du XV de France, auteur de plusieurs fautes à Murrayfield qui ont eu de lourdes conséquences, ne s’est d’ailleurs pas cherché d’excuse au moment de prendre la parole après la rencontre. « Je n'ai pas eu de souci physique sur le match, a-t-il expliqué, et ce alors qu’il avait été malade durant la semaine. C'est vrai que j'ai fait des erreurs qui nous coûtent cher évidemment, ça reste des faits de jeu mais c'est sûr que la performance n'est pas là. Ça ne fera pas avancer le débat de discuter des performances individuelles. Il faut réfléchir collectivement à ne pas se retrouver dans ces situations dès le début du match. On a marqué deux essais qui sont un peu des faits de jeu, mais on n'a pas réussi à rivaliser avec eux, on a été indisciplinés, on a subi toutes les collisions. On n'a pas su sortir de ça, et évidemment, c'est aussi de ma responsabilité en tant que membre de la charnière. Il va falloir travailler sur ça. »

« En Écosse, il n'a jamais été le vrai Antoine Dupont » Interrogé par L’Équipe, l'ancien n°9 des Bleus Guy Accoceberry remarque qu’Antoine Dupont a souvent du mal à performer en Écosse. « Je peux me tromper, mais il me semble qu'ici, il n'a jamais été le vrai Antoine Dupont. J'ai l'impression qu'un plan anti-Dupont est mis en place à chaque fois avec des (Rory) Darge, des (Matt) Fagerson ou autrefois des (Jamie) Ritchie qui essaient de l'attraper, qui le plaquent souvent, même parfois un peu à retardement, et qui parviennent à le faire sortir de son match et à l'user physiquement. Les Écossais savent comment le faire déjouer », souligne le consultant de France Info.