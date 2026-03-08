Antoine Dupont furieux : La star du XV de France n'a pas aimé se faire chambrer

Axel Cornic

A l’image de tout le XV de France, Antoine Dupont a totalement sombré sur la pelouse de Murrayfield, ce samedi 7 mars. Le capitaine tricolore n’a rien pu faire pour éviter une large déroute contre l’Ecosse (50-40), livrant l’une des pires prestations de sa carrière sur la scène internationale. Et les choses auraient pu être bien pires...

Souvent considéré comme un extraterrestre, Antoine Dupont nous a montré qu’il restait avant tout humain. Le capitaine du XV de France a été l’un des plus mauvais joueurs sur la pelouse ce samedi, offrant notamment deux occasions d’essai nettes à l’Ecosse, avec notamment une passe interceptée. Et évidemment, il n’était pas du tout satisfait après la rencontre !

Antoine Dupont méconnaissable Présent face aux journalistes lors de la conférence de presse d’après-match, Dupont a livré un constat assez clair concernant sa prestation et celle de son équipe. « Je n’ai pas eu de souci physique sur le match. En revanche, je fais deux erreurs qui nous coûtent très cher » a expliqué le numéro 9 du XV de France. « En clair, la performance n’est pas là mais ça ne fera pas avancer le débat de parler des performances individuelles. Il va falloir réfléchir collectivement. À Murrayfield, nous ne sommes pas parvenus à rivaliser dans les collisions, la discipline, la vitesse… ».