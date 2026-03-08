Antoine Dupont furieux : La star du XV de France n'a pas aimé se faire chambrer

A l’image de tout le XV de France, Antoine Dupont a totalement sombré sur la pelouse de Murrayfield, ce samedi 7 mars. Le capitaine tricolore n’a rien pu faire pour éviter une large déroute contre l’Ecosse (50-40), livrant l’une des pires prestations de sa carrière sur la scène internationale. Et les choses auraient pu être bien pires...
Souvent considéré comme un extraterrestre, Antoine Dupont nous a montré qu’il restait avant tout humain. Le capitaine du XV de France a été l’un des plus mauvais joueurs sur la pelouse ce samedi, offrant notamment deux occasions d’essai nettes à l’Ecosse, avec notamment une passe interceptée. Et évidemment, il n’était pas du tout satisfait après la rencontre !
Antoine Dupont méconnaissable
Présent face aux journalistes lors de la conférence de presse d’après-match, Dupont a livré un constat assez clair concernant sa prestation et celle de son équipe. « Je n’ai pas eu de souci physique sur le match. En revanche, je fais deux erreurs qui nous coûtent très cher » a expliqué le numéro 9 du XV de France. « En clair, la performance n’est pas là mais ça ne fera pas avancer le débat de parler des performances individuelles. Il va falloir réfléchir collectivement. À Murrayfield, nous ne sommes pas parvenus à rivaliser dans les collisions, la discipline, la vitesse… ».
Ça a fait des étincelles avec Ben White !
Pour couronner cette très mauvaise prestation, on a même assisté à un petit accrochage entre Antoine Dupont et son adversaire direct, Ben White. Ce dernier a cadenassé le Français tout au long de la rencontre, mais s’est surtout payé le luxe de chambrer le Meilleur joueur du monde World Rugby 2021 ! On l’a vu plusieurs fois le railler et une image a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, où on voit l’Ecossais mettre son visage à quelques centimètres de son adversaire. Et ça ne s’est pas arrêté là, puisque lors de la traditionnelle haie d’honneur le joueur qui évolue au RCT a tendu la main à celui du Stade Toulousain qui l’a repoussée, avec un petit échange assez tendu qui a suivi.