Fabien Galthié ciblé après l'humiliation du XV de France, «il dit tout et son contraire»

Samedi, le XV de France a été humilié par l’Écosse, voyant son rêve de Grand Chelem lui échapper avec cette large défaite (40-50). Peu après le coup de sifflet final, Fabien Galthié était l’invité de TF1 pour livrer son analyse du match, une prise de parole qui n’a pas convaincu tout le monde…

Le XV de France s’est-il vu trop beau ? Alors qu’ils semblaient se diriger vers un Grand Chelem dans ce Tournoi des Six Nations, avec un sans faute réalisé sur les trois premières rencontres, Antoine Dupont et ses coéquipiers ont sombré en Écosse (40-50) samedi après-midi. Dans la foulée, Fabien Galthié a pris la parole au micro de TF1.

Les explications de Fabien Galthié « On avait préparé le match en sachant que ce serait un rendez-vous difficile. Ils ont su nous mettre en difficulté sur les deux tiers du match. On a été en grande difficulté les deux tiers du match. Ce que j'ai aimé chez les joueurs, c'est les entrées. On avait deux objectifs à partir du moment où on avait perdu le match: aller chercher le bonus offensif et peut-être chercher le bonus défensif, on a couru les 25 dernières minutes mais on a laissé des temps forts, des occasions. On perd de 10 points, il fallait de toute façon réduire l'écart au goal average et maintenir la première place », a notamment confié Fabien Galthié, rapporté par RMC. Et d’ajouter : « Il faut avaler la déception et la digérer. C'est ce qu'on va faire. Ce n'est pas parce qu'il s'est passé des choses sur un week-end qu'elles vont se reproduire le week-end d'après. Je suis désolé pour nos supporters qui espéraient le triomphe ici. On est déçu. On a les armes pour redresser la barre et aller chercher la victoire dans le tournoi samedi soir. Quand ça va trop vite et qu'on est un peu en retard, à la sortie ça se cumule. On finit à 10 points dans un match incroyable. C'est normal, l'équipe qui méritait de gagner, c'est l'Ecosse. On s'est battu, on a ramené un point, on aurait aimé en ramener deux, voire quatre. On va digérer. On a l'habitude dans ce sport. On va prendre le temps pour bien se préparer pour samedi prochain. C'est impossible de sourire aujourd'hui. On est dans la compétition. On fera le point samedi prochain. On va récupérer et on va se préparer pour samedi. Finir avec le trophée, c'est l’objectif. »