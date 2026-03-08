Les joueurs du XV de France «ont lâché» Galthié ? L'accusation qui sème le trouble sur RMC

Axel Cornic

Tout le monde voyait le XV de France se diriger tranquillement vers une victoire dans le Tournoi des 6 Nations 2026, avant un Grand Chelem la semaine prochaine au Stade de France, face à l’Angleterre. Mais rien n’est allé comme prévu, puisque Antoine Dupont et ses coéquipiers ont totalement sombré face à l’Ecosse (50-40) et les premières critiques commencent à arriver pour le sélectionneur Fabien Galthié.

Le Grand Chelem, ce ne sera pas pour cette année. Après trois victoires bonifiées et un niveau très élevé affiché en ce 6 Nations 2026, le XV de France est tombé de haut. Sur la pelouse de Murrayfield, les Bleus ont vécu un après-midi de cauchemar en encaissant le plus large total de points depuis la nomination de Fabien Galthié au poste de sélectionneur, en 2020.

🔚 Fin de match à Murrayfield.



Le #XVdeFrance s’incline face à l'Écosse mais repart avec un bonus offensif précieux qui comptera dans la course au titre du @SixNations_FR #ECOFRA pic.twitter.com/B5Gy0zOOAe — France Rugby (@FranceRugby) March 7, 2026

« C'est difficile pour nous Français de se réveiller en gueule de bois » Evidemment, au lendemain de cette défaite ce n’est pas la joie, même chez les anciens du XV de France. « C'est difficile pour nous Français de se réveiller en gueule de bois » a déclaré Pierre Berbizier, sélectionneur tricolore de 1991 à 1995. « Il faudrait d'abord féliciter cette équipe d'Ecosse qui a montré un beau visage et qui pose sans doute le problème de fond du rugby français : on a vu une identité dans le jeu écossais, avec beaucoup de vitesse et de dynamisme ».