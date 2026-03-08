Les joueurs du XV de France «ont lâché» Galthié ? L'accusation qui sème le trouble sur RMC

Tout le monde voyait le XV de France se diriger tranquillement vers une victoire dans le Tournoi des 6 Nations 2026, avant un Grand Chelem la semaine prochaine au Stade de France, face à l’Angleterre. Mais rien n’est allé comme prévu, puisque Antoine Dupont et ses coéquipiers ont totalement sombré face à l’Ecosse (50-40) et les premières critiques commencent à arriver pour le sélectionneur Fabien Galthié.
Le Grand Chelem, ce ne sera pas pour cette année. Après trois victoires bonifiées et un niveau très élevé affiché en ce 6 Nations 2026, le XV de France est tombé de haut. Sur la pelouse de Murrayfield, les Bleus ont vécu un après-midi de cauchemar en encaissant le plus large total de points depuis la nomination de Fabien Galthié au poste de sélectionneur, en 2020.
« C'est difficile pour nous Français de se réveiller en gueule de bois »
Evidemment, au lendemain de cette défaite ce n’est pas la joie, même chez les anciens du XV de France. « C'est difficile pour nous Français de se réveiller en gueule de bois » a déclaré Pierre Berbizier, sélectionneur tricolore de 1991 à 1995. « Il faudrait d'abord féliciter cette équipe d'Ecosse qui a montré un beau visage et qui pose sans doute le problème de fond du rugby français : on a vu une identité dans le jeu écossais, avec beaucoup de vitesse et de dynamisme ».
« Je me demande si les joueurs n'ont pas lâché leur entraineur »
« Aujourd'hui, quelle est l'identité du jeu français ? Il se repose souvent sur des individualités qui brillent. Je pense qu'il y a confusion dans la tête des joueurs et qu'ils ont un petit peu lâché. Je crois que certains ont été écartés pour cette raison » a poursuivi Berbizier sur RMC, avant de lourdement charger Fabien Galthié et son staff. « Je me demande si les joueurs n'ont pas lâché leur entraineur. Quand je vois leur comportement, comment on a lâché devant l’Ecosse... ».