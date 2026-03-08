Un joueur du XV de France «va avoir des ennuis» : Une grosse suspension à venir ?

Face à l’Ecosse ce samedi, le XV de France a subi sa pire défaite depuis 2019 et la nomination de Fabien Galthié au poste de sélectionneur (50-40). Le Grand Chelem ne sera donc pas pour cette année, mais les ennuis français pourraient bien ne pas s’arrêter là, avec une polémique qui semble enfler depuis la fin de la rencontre.
C’est terminé. Alors que tout le monde annonçait un Grand Chelem pour le XV de France ainsi qu'une victoire du Tournoi des 6 Nations dès ce samedi, avec une victoire bonifiée sur l’Ecosse, rien n’est allé comme prévu. Antoine Dupont et ses coéquipiers ont vécu un après-midi en enfer sur la pelouse de Murrayfield et doivent désormais relever la tête, avec un dernier match face à l’Angleterre le week-end prochain.
Des images accablantes pour Oscar Jégou
Mais les problèmes ne font que commencer pour le XV de France ! Plusieurs images ont fait réagir ces dernières heures, avec un très mauvais geste de la part d’Oscar Jégou sur Ewan Ashman, talonneur remplaçant de l’Ecosse. Le troisième-ligne français porte en effet la main au visage de son adversaire et ses doigts semblent rentrer en contact avec la zone des yeux, ce qui dans le jargon du rugby est communément appelé une fourchette. Un joli nom pour un très vilain geste qui pourrait couter très cher, puisque le Sud-africain Eben Etzebeth avait été sanctionné d’un carton rouge et de 12 matchs de suspension pour avoir commis la même faute fin novembre 2025.
« Franchement, ça ne présage rien de bon »
Sur les antennes de la BBC, le toujours très célèbre Nigel Owens a confirmé qu’Oscar Jégou risque gros, après ce geste illicite. « Il aurait absolument fallu examiner cette situation. Une procédure devrait être engagée pour gérer cette affaire, mais cela aurait dû être examiné pendant le match, car les actions sont assez claires. Je ne comprends pas » a déclaré l’ancien arbitre international. « L'arbitrage vidéo dispose de toutes ces images, probablement plus que ce que nous voyons ici. Quand on les voit, il faut forcément le signaler à l'arbitre (...) Franchement, ça ne présage rien de bon. D'après ce qu'on peut voir sur ces images, ce joueur (Jegou) va avoir des ennuis ».