Un joueur du XV de France «va avoir des ennuis» : Une grosse suspension à venir ?

Axel Cornic

Face à l’Ecosse ce samedi, le XV de France a subi sa pire défaite depuis 2019 et la nomination de Fabien Galthié au poste de sélectionneur (50-40). Le Grand Chelem ne sera donc pas pour cette année, mais les ennuis français pourraient bien ne pas s’arrêter là, avec une polémique qui semble enfler depuis la fin de la rencontre.

Intertitre 1 C’est terminé. Alors que tout le monde annonçait un Grand Chelem pour le XV de France ainsi qu'une victoire du Tournoi des 6 Nations dès ce samedi, avec une victoire bonifiée sur l’Ecosse, rien n’est allé comme prévu. Antoine Dupont et ses coéquipiers ont vécu un après-midi en enfer sur la pelouse de Murrayfield et doivent désormais relever la tête, avec un dernier match face à l’Angleterre le week-end prochain.

Oscar Jegou dans la tourmente après ce ralenti qui montre une suspicion de fourchette sur le talonneur écossais Ewan Ashman.



Réponse dans les prochaines heures/prochains jours sur une éventuelle convocation devant une commission de discipline. pic.twitter.com/nTF1TseTyw — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) March 7, 2026

Des images accablantes pour Oscar Jégou Mais les problèmes ne font que commencer pour le XV de France ! Plusieurs images ont fait réagir ces dernières heures, avec un très mauvais geste de la part d’Oscar Jégou sur Ewan Ashman, talonneur remplaçant de l’Ecosse. Le troisième-ligne français porte en effet la main au visage de son adversaire et ses doigts semblent rentrer en contact avec la zone des yeux, ce qui dans le jargon du rugby est communément appelé une fourchette. Un joli nom pour un très vilain geste qui pourrait couter très cher, puisque le Sud-africain Eben Etzebeth avait été sanctionné d’un carton rouge et de 12 matchs de suspension pour avoir commis la même faute fin novembre 2025.