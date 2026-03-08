Antoine Dupont a fait «son pire match» avec le XV de France : Le changement réclamé sur RMC

Axel Cornic

Porté aux nues depuis son retour de blessure, avec des prestations très convaincantes, Antoine Dupont a totalement sombre en Ecosse. Le capitaine du XV de France est passé à côté de son match à l’image de toute son équipe, encaissant le plus grand nombre de points depuis le début de l’ère Fabien Galthié en 2020 (50-60).

Ce n’était pas le bon jour. Impressionnants depuis le début du Tournoi des 6 Nations, les Français sont passés totalement à côté de leur match face à l’Ecosse. Et au lendemain de cette défaite sans précédents, les critiques sont évidemment très nombreuses... et personne n’est épargné !

🔚 Fin de match à Murrayfield.



Le #XVdeFrance s’incline face à l'Écosse mais repart avec un bonus offensif précieux qui comptera dans la course au titre du @SixNations_FR #ECOFRA pic.twitter.com/B5Gy0zOOAe — France Rugby (@FranceRugby) March 7, 2026

« Dupont ce n’est pas son meilleur match en équipe de France, voire peut-être son pire match » Ainsi, pour la première fois depuis très longtemps, on retrouve même Antoine Dupont sur le banc des accusés. Il faut dire que le demi de mêlée de 29 ans est à l’origine de deux actions amenant deux essais écossais, comme lors de l’interception de Kyle Steyn à la 51e minute. « Dupont ce n’est pas son meilleur match en équipe de France, voire peut-être son pire match » a estimé Cédric Heymans, qui aurait aimé voire Baptiste Serin à la place du capitaine du XV de France. « Je regrette qu’on n’ait pas fait rentrer Baptiste Serin plus tôt. A chaque fois qu’il entre il amène de la vitesse ».