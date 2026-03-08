XV de France : Un joueur répond cash après cette question d’un journaliste…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pas de Grand Chelem pour le XV de France, qui a sombré contre l’Écosse sur la pelouse d’Édimbourg samedi. Les Bleus peuvent toujours remporter le Trophée des Six Nations en cas de succès face à l’Angleterre, un objectif important aux yeux de cet international tricolore.

Présenté comme le grand favori du Tournoi des Six Nations après son excellente entrée en lice, le XV de France a été surclassé par l’Écosse (40-50) ce samedi et doit désormais vite se reprendre pour espérer remporter la compétition. Il faudra pour cela vaincre l’Angleterre la semaine prochaine. Un simple lot de consolation pour les Bleus, privés de Grand Chelem ?

« Il y a encore un tournoi à gagner, comme je le dis à chaque fois, peu importe, c'est le même trophée » Interrogé sur la possibilité de remporter le Tournoi des Six Nations après la défaite des Bleus, Thomas Ramos ne se montrait pas abattu contrairement, à ses yeux, au journaliste lui posant la question. « Tu me dis ça comme si, avec tes yeux, comme s’il y a encore un tournoi à gagner, comme si ce n'était rien. Non, comme tu dis, il y a encore un tournoi à gagner, a répliqué l’international français, rapporté par RMC. On avait la possibilité d'avoir un tournoi plus facile pour aller chercher un grand Chelem. J'ai fait une interview dans la semaine où je disais, c'est impossible de parler de grand Chelem tant qu'on n'est pas venu jouer en Écosse. La preuve en est ce soir. Il y a encore un tournoi à gagner, comme je le dis à chaque fois, peu importe, c'est le même trophée. »