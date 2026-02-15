Antoine Dupont a refusé un transfert en Top 14, «j’étais bouleversé parce que…»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont évolue au Stade Toulousain depuis 2017. Avant ça, le demi de mêlée avait débuté sa carrière du côté d’Auch, avant de découvrir le Top 14 sous les couleurs de Castres. Mais sa trajectoire aurait pu être bien différente…

Cité parmi les meilleurs joueurs du monde depuis des années, Antoine Dupont est aujourd’hui le capitaine du Stade Toulousain et du XV de France. Mais avant de jouer les premiers rôles dans ces équipes, le demi de mêlée a débuté sa carrière du côté d’Auch, avant de prendre la direction de Castres en 2014. À cette époque, une autre formation de Top 14 était déterminée à s’attacher ses services, mais un élément a fait la différence.

« J’avais le choix entre Castres et Bordeaux-Bègles » Dans un entretien publié sur le site de la FFR en 2017, Antoine Dupont s’était livré sur cette décision déterminante pour la suite de sa carrière. « J’avais le choix entre Castres et Bordeaux-Bègles. Laurent Marti, le président bordelais, a été le premier à m’appeler. J’étais bouleversé parce qu’être contacté par un club de Top 14, et par son président qui plus est… En fait, ce qui a influencé mon choix, c’est la composition des effectifs. A Bordeaux, pour le poste de demi de mêlée, ils avaient déjà Heini Adams, Lesgourgues qui arrivait de Biarritz et un jeune espoir… Baptiste Serin ! Je n’aurais été que le quatrième du poste », confiait l’international tricolore. « À Castres, j’arrivais derrière Rory Kockott, international et pressenti pour jouer la Coupe du Monde en Angleterre, et Cédric Garcia, en fin de carrière. J’étais plus assuré de faire une feuille de match qu’à Bordeaux, avait-il expliqué. J’ai signé un contrat Espoirs de trois ans au CO. Je n’avais pas 18 ans et j’ai dû patienter avant de porter le maillot des pros parce qu’il fallait une dérogation ».