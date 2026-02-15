Antoine Dupont passe aux aveux : «Il m'aide beaucoup», le partenaire qui change tout...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, le XV de France a rendez-vous avec le Pays de Galles pour le deuxième match dans le Tournoi des 6 Nations. Les Bleus ont très bien démarré avec une large victoire face à l'Irlande et peuvent croire à un nouveau Grand Chelem cette année. Antoine Dupont est également revenu sur le niveau d'un coéquipier qui a été largement au rendez-vous.

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont est de retour pour disputer le Tournoi des 6 Nations, où il avait subi une grave blessure l'an dernier. Peu inspirés lors de la tournée de novembre, les Bleus ont beaucoup mieux démarré en dominant largement l'Irlande lors du premier match. La performance de Thomas Ramos a notamment été largement saluée, à commencer par Antoine Dupont.

Antoine Dupont n’est pas seul, «il y a deux patrons» au XV de France ! https://t.co/dLP8LaUf4a — le10sport (@le10sport) February 14, 2026

Antoine Dupont soulagé par Thomas Ramos Présent en conférence de presse à la veille du match face au Pays de Galles, Antoine Dupont a notamment été invité à revenir sur la performance de Thomas Ramos, son partenaire au Stade Toulousain. « Thomas Ramos a encore été très bon contre l'Irlande. Vous qui le connaissez bien, comment pourriez-vous décrire son rôle de leader sur le terrain ? Un capitaine n'est jamais seul sur le terrain. J'arrive à bien me sentir dans ce rôle parce que je me sens très bien accompagné. Sur la ligne de trois-quarts, Thomas m'aide beaucoup, aide beaucoup l'équipe. De par son expérience, il va bientôt vivre sa cinquantième à Lille (contre l'Italie la semaine prochaine) » déclare le capitaine des Bleus.