En pleine polémique, Antoine Dupont n'aura plus le choix, il va enfin parler !

Depuis quelques jours, Antoine Dupont est empêtré dans une grosse polémique qui concerne son contrat avec le Stade Toulousain et qui pourrait avoir de grosses conséquences. Et alors qu'il est resté silencieux ces derniers jours, le capitaine du XV de France n'aura plus choix et n'échappera pas aux questions dans les prochains jours.

C'est un sujet qui pourrait polluer l'entourage du XV de France. Ces derniers jours, L'EQUIPE a fait des révélations concernant les contrats d'Antoine Dupont et d'Anthony Jelonch. Le quotidien sportif explique que le capitaine du XV de France aurait empoché près de 200 000€ par saison depuis 2017, soit un total de 1,8M€, de la part de la société 3S-Alyzia tandis qu'Anthony Jelonch (36 sélections) aurait touché au total 170 000€. Seul problème, il n'y aurait aucune contreparties claires, ce qui sous-entend que le Stade Toulousain aurait essayé de contourner le salary cap.

Antoine Dupont n'aura pas le choix samedi En conférence de presse pour dévoiler son équipe de départ qui défiera le Pays de Galles dimanche, Fabien Galthié a d'ailleurs évoqué cette situation : « Depuis que je suis sélectionneur, il y a toujours une actualité extrasportive. En interne, c'est un sujet qui existe, on en a parlé, ils en ont parlé entre eux, on en a parlé entre nous, mais c'est extrasportif. On se concentre sur la performance de l'équipe de France et du sportif ». En revanche, Antoine Dupont n'a toujours pas parlé publiquement de cette affaire. Mais ce n'est plus qu'une question de jours. Et pour cause, le capitaine du XV de France sera en conférence samedi à la veille de la deuxième journée du Tournoi des VI Nations. Et bien évidemment, il n'échappera pas aux questions concernant la polémique qui entoure son contrat.