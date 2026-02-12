Soirée trop arrosée au sein du XV de France : «On a décidé de se murger la gueule» après une défaite, et ça marche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La troisième mi-temps au rugby c'est sacré, que ce soit en amateur ou en professionnel. Et même au plus niveau. Un joueur du XV de France raconte ainsi une soirée «mémorable et inoubliable» après une défaite. Et le résultat a été plus que positif pour les Bleus.

Ce n'est pas une légende, la troisième mi-temps est un moment sacré dans le rugby que ce soit au niveau amateur ou professionnel. Certaines anecdotes sont mémorables, y compris au sein du XV de France. Et même pendant des compétitions majeures comme la Coupe du monde.

«On avait décidé de se murger la gueule pour se dire un peu les quatre vérités» En 2019, Pascal Papé racontait ainsi la troisième mi-temps la plus mémorable de sa carrière. Et c'était avec le XV de France lors de la Coupe du monde 2011. « C'est avec l'équipe de France à la Coupe du monde 2011 après la défaite face aux Tonga (14-19). C'était mémorable et inoubliable. On avait décidé de se murger la gueule pour se dire un peu les quatre vérités. Je retiens surtout la finalité de cette troisième mi-temps. Elle a été utile. Ça nous a permis de nous mettre devant nos responsabilités et d'aller jusqu'en finale. Cette troisième mi-temps a été fondatrice. On en avait besoin », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE.