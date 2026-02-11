Le sujet qui fâche au XV de France, «ça frôle la faute professionnelle»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont et ses coéquipiers du XV de France se sont largement imposés face à l’Irlande (36-14) la semaine dernière en ouverture du Tournoi des Six Nations et se préparent désormais à affronter le pays de Galles à Cardiff, ce dimanche (16h10). Et il n’y aura pas le droit à l’erreur pour les joueurs de Fabien Galthié.

Le XV de France a parfaitement réussi ses débuts dans cette édition 2026 du Tournoi des Six Nations en prenant le dessus sur l’Irlande (36-14), le 5 février dernier. Une rencontre marquée notamment par le retour d’Antoine Dupont sous le maillot bleu, après onze mois d’absence et sa grave blessure au genou droit lors d’un match face à ces mêmes Irlandais lors de l’édition 2025. Les Bleus sont désormais tournés sur le deuxième match de la compétition, avec un déplacement au pays de Galles ce dimanche (16h10).

« Si on le prend par-dessus la jambe, ça frôle la faute professionnelle » Présent en conférence de presse mardi, l'entraîneur de l'attaque Patrick Arlettaz a notamment été interrogé sur un possible relâchement des troupes contre une équipe en difficulté, et ce après avoir brillé contre l’Irlande. « C'est grave si c'est le cas. Je ne me suis pas posé la question sincèrement, a-t-il répondu, dans des propos rapportés par L’Équipe. Bien sûr, il faut toujours rester vigilant. Mais ce sont des grands joueurs. On est à l'intérieur du Tournoi des 6 Nations après un bon match contre l'Irlande. On s'est bien lancés. Et on a eu quatre jours pour nous ressourcer. Si on le prend par-dessus la jambe, ça frôle un tout petit peu la faute professionnelle. Légèrement... Donc, je ne peux pas l'imaginer un seul instant. On n'est jamais à l'abri de faire un mauvais match. En revanche, de les prendre par-dessus la jambe, ça serait une grosse surprise pour moi. »