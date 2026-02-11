Antoine Dupont interpellé au sein du XV de France : «Il y a eu des discussions»

Axel Cornic

Après presque un an d’absence à cause de sa blessure au genou, Antoine Dupont a fait son grand retour avec le XV de France à l’occasion du match d’ouverture du Tournoi des 6 Nations, face à l’Irlande (36-14). Mais à ses côtés il n’a pas retrouvé son habituel coéquipier Romain Ntamack, avec qui il joue en sélection comme en club.

Après une deuxième partie de 2025 assez délicate, le XV de France s’est relancé avec une première victoire bonifiée au 6 Nations. Ça ne s’annonçait pourtant pas simple puisque les doutes étaient nombreux concernant Matthieu Jalibert, éblouissant avec l’UBB mais souvent décevant en sélection, qui a été appelé pour pallier le forfait de Romain Ntamack.

« On a essayé de se parler pour trouver des automatismes » Certains observateurs pensaient notamment que son jeu ne collait pas vraiment avec celui d’Antoine Dupont, capitaine et demi de mêlée du XV de France. Mais les doutes ont rapidement été balayés, avec les deux joueurs qui ont su faire des compromis pour le bien de l’équipe. « On a essayé de se parler pour trouver des automatismes. Avec Antoine, on ne joue pas ensemble le week-end, mais je pense qu’on parle le même rugby et on a la même envie de jouer » a confié Matthieu Jalibert, sur RMC.