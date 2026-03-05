Zidane les «martyrisait» : Instant confession, il balance tout des années plus tard !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ballon d’or 98, Zinedine Zidane est réputé pour la façon dont il maniait le ballon pendant sa carrière professionnelle. Sa justesse technique et les offrandes qu’il distribuait à ses coéquipiers ont fait de lui un joueur d’exception. Et tout ne s’est clairement pas arrêté lorsqu’il décida de raccrocher les crampons en 2006. Un témoin raconte.

« Zizou est arrivé de Cannes. Premier entraînement, il y a sa technique qui est vraiment atypique avec une souplesse de pieds, de jambes et de hanches. Ses passements de jambe, ses roulettes. Et tout de suite on s'est dit : « c'est quoi ce type, qui est cet extra-terrestre ? » ». Il y a quelque temps, Bixente Lizarazu se confiait à Mouloud Achour sur sa première rencontre avec Zinedine Zidane sur un terrain de foot : à l’entraînement avec les Girondins de Bordeaux en 1992. « Une technique qu'on apprenait pas au centre de formation. C'est la technique de Zinedine Zidane, probablement qu'il a appris comme ça sur des terrains vagues. On a tout de suite vu que ce mec-là avec quelque chose de différent avec le ballon. C'était un génie du football, mais en plus, hyper altruiste et toujours au service du jeu. C'était un régal de jouer avec lui. Dès que je lui remettais le ballon, ça revenait », reconnaissait encore admiratif le champion du monde 98 à Clique.

«Il m'a donné quelques corrections» Pendant 18 ans, Zinedine Zidane a fait rêver plus d’un amoureux du football. Sa vision du jeu, son bagage technique, sa manière de bouger… Tout ça, Zizou l’a conservé même quand il est devenu entraîneur en vieillissant. Joueur ayant évolué sous ses ordres au Real Madrid entre 2016 et 2021 avec en outre une pige en 2013/2024 lorsqu’il était assistant de Carlo Ancelotti, Gareth Bale a avoué en interview pour Sky Sports avoir été bluffé par Zidane aux entraînements. « Il s'est joint à nous à l’entraînement. Bon sang, il m'a donné quelques corrections ».