Le futur transfert d’Antoine Dupont annoncé ? «Il sera le premier à aller…»

Depuis Frédéric Michalak ou Sébastien Chabal, on n’avait pas connu un tel phénomène dans le rugby français. Mais Antoine Dupont fait encore plus fort que ses deux illustres ainés et place la barre toujours plus haut, tant sur le plan sportif que sur celui de l’image. Et ça pourrait bien continuer, avec un gros projet annoncé à l’étranger...
Fierté nationale, Antoine Dupont a récemment fait son retour à la compétition après une grave blessure au genou. Tous les yeux étaient rivés sur lui pour le match d’ouverture du Tournoi des 6 Nations et il semble peu à peu redevenir le joueur qui faisait peur à n’importe quelle défense, ce qui est de très bon augure pour le XV de France à moins de deux ans de la Coupe du monde.
Antoine Dupont est bel et bien de retour
Car c’est justement cet objectif qui semble l’obséder ! Dupont est souvent annoncé comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, mais à l’étranger on ne cesse de lui rappeler qu’il n’a jamais dépassé le stade des quarts de finale du Mondial, au cours de sa carrière. La réponse qui pourrait mettre tout le monde d’accord est une victoire, la première de l’histoire du rugby français, qui est pourtant passé plusieurs fois près du Graal.
« Il sera le premier international français à aller jouer au Japon »
Mais après ? Tout semble être possible pour Antoine Dupont, mais certains le verraient bien tenter l’aventure du côté du Japon pour sa fin de carrière. « Il sera le premier international français à aller jouer au Japon » avait annoncé l'ancien président toulonnais Mourad Boudjellal il y a quelques mois, dans un entretien accordé à Rugby Magazine. « Je sens chez lui l'envie de découvrir de nouvelles cultures, pas forcément pour l'argent, mais pour l'expérience de vie. Je le vois bien un peu globe-trotter avant de rentrer chez lui en Bigorre ».