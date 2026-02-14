Le futur transfert d’Antoine Dupont annoncé ? «Il sera le premier à aller…»

Axel Cornic

Depuis Frédéric Michalak ou Sébastien Chabal, on n’avait pas connu un tel phénomène dans le rugby français. Mais Antoine Dupont fait encore plus fort que ses deux illustres ainés et place la barre toujours plus haut, tant sur le plan sportif que sur celui de l’image. Et ça pourrait bien continuer, avec un gros projet annoncé à l’étranger...

Fierté nationale, Antoine Dupont a récemment fait son retour à la compétition après une grave blessure au genou. Tous les yeux étaient rivés sur lui pour le match d’ouverture du Tournoi des 6 Nations et il semble peu à peu redevenir le joueur qui faisait peur à n’importe quelle défense, ce qui est de très bon augure pour le XV de France à moins de deux ans de la Coupe du monde.

✈️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 𝑬𝒏𝒗𝒐𝒍 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝑪𝒂𝒓𝒅𝒊𝒇𝒇 avec @vueling ! ✨

Les Bleus sont arrivés au Pays de Galles ! 👋#XVdeFrance #GALFRA pic.twitter.com/U1r7z9yAu9 — France Rugby (@FranceRugby) February 13, 2026

Antoine Dupont est bel et bien de retour Car c’est justement cet objectif qui semble l’obséder ! Dupont est souvent annoncé comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, mais à l’étranger on ne cesse de lui rappeler qu’il n’a jamais dépassé le stade des quarts de finale du Mondial, au cours de sa carrière. La réponse qui pourrait mettre tout le monde d’accord est une victoire, la première de l’histoire du rugby français, qui est pourtant passé plusieurs fois près du Graal.