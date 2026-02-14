Son partenaire «sous le feu des projecteurs», la réponse d'Antoine Dupont aux journalistes

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Revenu sur le devant de la scène après une très longue blessure qui l’a éloigné des terrains pendant une grosse période, Antoine Dupont prend également ses responsabilités avec le XV de France. Le demi de mêlée du Stade Toulousain s’est récemment félicité de la montée en puissance d’un coéquipier face aux journalistes.

Ce jeudi soir, le XV de France a parfaitement réussi son entrée en matière lors du tournoi des Six Nations avec une belle victoire acquise aux dépens de l’Irlande (36-14). Titulaire, Antoine Dupont a fait du bien à l’équipe de Fabien Galthié, notamment sur un duo qui a pu faire débat avec l’ouvreur Matthieu Jalibert. En effet, certains observateurs comme Vincent Moscato affirmaient il y a plusieurs mois que Dupont préférait évoluer aux côtés de Romain Ntamack.

« Matthieu a la confiance de tout le monde » Cependant, en conférence de presse d’avant-match plus tôt dans la semaine, Antoine Dupont s’est félicité de pouvoir compter sur Matthieu Jalibert au sein de l’équipe. « Ce n'est pas d'aujourd'hui que les ouvreurs sont sous les feux des projecteurs, que ce soit en positif ou en négatif. Mais maintenant, Matthieu a la confiance de tout le monde, de ses partenaires, du staff, même des médias, puisque tous les journalistes l'ont plébiscité pour dire qu'il méritait de commencer le Tournoi au regard de la saison qu'il faisait avec l'UBB. Donc tous les feux sont au vert pour lui. On sait les qualités qu'il a, on espère qu'il apportera tout son potentiel », a ainsi confié la star du XV de France, avant de poursuivre.