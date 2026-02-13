Antoine Dupont et son salaire : Le Stade Toulousain prépare quelque chose !

Axel Cornic

Actuellement avec le XV de France pour disputer le Tournoi des 6 Nations 2026, Antoine Dupont se retrouve au centre d’une grosse polémique. Dans une enquête récemment publiée par L’Equipe, son club du Stade Toulousain est en effet accusé de fraude et d’avoir profité de certains contrats publicitaires du demi de mêlée de 29 ans, ainsi que de son coéquipier Anthony Jelonch. Tout le monde désormais une explication officielle, mais le club haut-garonnais ne semble pas encore décidé.

Quelques mois seulement après le coup de gueule d’Antoine Dupont contre les droits d’images et les contrats individuels de sponsoring des joueurs de rugby, c’est une affaire assez surprenante qui a éclaté. L’Equipe a en effet dénoncé dans une longue enquête parue le 9 février dernier, que le Stade Toulousain aurait détourné le salary cap grâce à des contrats publicitaires signés par deux de ses stars.

Antoine Dupont a tapé dans l’œil d’un coach, «j’adorerais entraîner ce joueur» https://t.co/xe5rwVucx2 — le10sport (@le10sport) February 13, 2026

Dupont et Jelonch dans le viseur de la justice ? L’une d’entre elles est évidemment Antoine Dupont, qui aurait perçu plus de 1M€, sans que cela ne soit déclaré. Actuellement avec le XV de France, l’international tricolore n’a pas répondu aux questions tout comme son coéquipier Anthony Jelonch, également impliqué dans cette affaire. Mais tout le monde attend surtout la réaction du Stade Toulousain, qui a déjà eu des problèmes d’ordre financier récemment avec le transfert de Melvyn Jaminet en 2022, alors qu’il était à l’USAP.