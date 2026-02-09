Dupont avec Jalibert, la mauvaise nouvelle se confirme ?

Alexis Brunet

Jeudi soir, le XV de France est venu à bout de l’Irlande 36 à 14 pour son entrée en lice dans le Tournoi des Six Nations. Les Bleus ont pu s’appuyer sur une charnière composée de Matthieu Jalibert et d’Antoine Dupont qui a donné satisfaction. Si cela s’est très bien passé, cela n’augure toutefois pas forcément de bonnes choses. Explication.

Face à l’Irlande, le XV de France a prouvé qu’il était l’un des favoris pour remporter le Tournoi des Six Nations. Les Bleus visent le grand chelem et pour y arriver ils pourront compter sur la charnière Jalibert-Dupont qui s’est montrée au niveau. Les deux hommes pourraient même être la clé à l’avenir pour l’équipe de Fabien Galthié, selon Guy Accoceberry. « Le potentiel de cette charnière reste néanmoins encore très élevé. Lorsqu’ils auront trouvé tous leurs automatismes et qu’Antoine Dupont sera à 100 %, ça peut être explosif ! C’est peut-être la pièce qui permettra au XV de France d’atteindre le titre de champion du monde en 2027 en Australie ! », a déclaré l’ancien international français à Sud Ouest.

Antoine Dupont : La surprise en plein match https://t.co/voKVbO7y8k — le10sport (@le10sport) February 8, 2026

Ntmack maintenant remplaçant ? Matthieu Jalibert fait donc le bonheur du XV de France, mais pas forcément de Romain Ntamack. En l’absence du Toulousain, il a donc récupéré la place à l’ouverture et il est maintenant devenu le titulaire selon Guy Accoceberry. « Cela ne signifie pas que Romain Ntamack n’aura pas son mot à dire à l’avenir. Mais si l’équipe de France reste sur ce système offensif, il faut des armes et des joueurs capables de faire la différence individuellement. C’est en cela que, à mes yeux, Matthieu Jalibert mérite d’être titulaire à l’heure actuelle. Il tient le maillot, comme le dit Fabien Galthié. Romain Ntamack est néanmoins un excellent joueur : il doit figurer dans le groupe pour assurer l’intérim. Même s’il présente un style différent, Romain incarne ce jeu aussi à Toulouse. Il ne sera pas perdu, il saura aussi le jouer en équipe de France. »