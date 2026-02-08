«Super gentil et très accessible», le beau moment avec Antoine Dupont

Alexis Brunet

Jeudi 5 février, le XV de France disputait son premier match du Tournoi des Six Nations face à l’Irlande. En très grande forme, les Bleus se sont imposés 36 à 14 avec notamment le retour aux affaires d’Antoine Dupont. D’ailleurs, en marge de cette rencontre, le demi de mêlée a fait passer un très beau moment à quelqu’un. Explication.

Le Tournoi des Six Nations commence très bien pour le XV de France. Opposés à l’Irlande jeudi soir, les protégés de Fabien Galthié ont réalisé une grande performance en s’imposant 36 à 14. Lors de cette rencontre, Antoine Dupont a rassuré, lui qui faisait son grand retour avec les Bleus, presque un an après sa grave blessure contre ces mêmes Irlandais.

🇫🇷 🏉 Ce jeudi 5 février, Maxence, jeune malentendant de 11 ans, a vécu un moment hors du temps !



👉🏻 Il a interprété La Marseillaise en langue des signes sur la pelouse du Stade de France, aux côtés du XV de France et de son capitaine @antoinedupont9, lors de l’ouverture du… pic.twitter.com/uvvXk04EAh — Hope News (@HopeMediaFR) February 7, 2026

Antoine Dupont a été surpris par le score Avant de finalement s’imposer 36 à 14, le XV de France avait infligé un 29-0 à l’Irlande. Un score qui a beaucoup surpris Antoine Dupont, comme l’a déclaré le demi de mêlée après la rencontre. « Quand il y a eu 29-0, c'était assez surprenant pour nous. C’est toujours un match difficile quand on joue contre l’Irlande. Mais ils ont fait beaucoup de jeu au pied et je pense qu’on a fait un très bon match dans la zone des ballons hauts. C’est peut-être pourquoi le score était 29-0. Mais je pense qu’on a très bien commencé le match et on a gardé cette dynamique pendant presque 80 minutes. »