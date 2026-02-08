«Super gentil et très accessible», le beau moment avec Antoine Dupont

Jeudi 5 février, le XV de France disputait son premier match du Tournoi des Six Nations face à l’Irlande. En très grande forme, les Bleus se sont imposés 36 à 14 avec notamment le retour aux affaires d’Antoine Dupont. D’ailleurs, en marge de cette rencontre, le demi de mêlée a fait passer un très beau moment à quelqu’un. Explication.
Le Tournoi des Six Nations commence très bien pour le XV de France. Opposés à l’Irlande jeudi soir, les protégés de Fabien Galthié ont réalisé une grande performance en s’imposant 36 à 14. Lors de cette rencontre, Antoine Dupont a rassuré, lui qui faisait son grand retour avec les Bleus, presque un an après sa grave blessure contre ces mêmes Irlandais.
Antoine Dupont a été surpris par le score
Avant de finalement s’imposer 36 à 14, le XV de France avait infligé un 29-0 à l’Irlande. Un score qui a beaucoup surpris Antoine Dupont, comme l’a déclaré le demi de mêlée après la rencontre. « Quand il y a eu 29-0, c'était assez surprenant pour nous. C’est toujours un match difficile quand on joue contre l’Irlande. Mais ils ont fait beaucoup de jeu au pied et je pense qu’on a fait un très bon match dans la zone des ballons hauts. C’est peut-être pourquoi le score était 29-0. Mais je pense qu’on a très bien commencé le match et on a gardé cette dynamique pendant presque 80 minutes. »
« Quand je tenais la main d’Antoine Dupont… »
Avant cette belle performance contre l’Irlande, les supporters des Bleus présents au Stade de France et devant leur télévision avaient eu le droit à un beau moment. Souffrant malheureusement d’une maladie dégénérative avec une perte d’audition, Maxence, 11 ans, avait été invité à interpréter La Marseillaise en langue des signes à côté d’Antoine Dupont. Il est d’ailleurs revenu sur cette expérience pour France 3. « Quand je tenais la main d’Antoine Dupont, je regardais derrière et il y avait (Anthony) Jelonch qui m’a fait un clin d’œil. Et quand j’ai fini la Marseillaise, Louis Bielle-Biarrey est venu me faire un check. » Maxence a donc passé une soirée de rêve avec des joueurs « super gentils et très accessibles » selon lui. Un moment qui restera gravé dans sa mémoire.