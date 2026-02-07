XV de France : Le coup de pression qui ne va pas plaire à Antoine Dupont… 

Alexis Brunet

Jeudi soir contre l’Irlande, Matthieu Jalibert a prouvé encore une fois que cette saison il était en très grande forme. Le demi d’ouverture a brillé et il est en train de s’imposer tout doucement comme l’option numéro une en charnière aux côtés d’Antoine Dupont, selon de nombreux observateurs. Cela ne fait toutefois pas les affaires du joueur du Stade Toulousain. Explication.

C’est ce qui s’appelle réussir son entrée dans la compétition. Jeudi soir, le XV de France recevait l’Irlande pour le premier match du Tournoi des Six Nations. Opposés à l’un des favoris, les hommes de Fabien Galthié n’ont pas tremblé et ils se sont imposés 36 à 19. Les Bleus ont notamment pu compter sur une charnière de qualité composée d’Antoine Dupont et de Matthieu Jalibert.

« Pourquoi te priver d’un tel talent en équipe de France ? » Face à l’Irlande, Matthieu Jalibert a donc parfaitement profité de l’absence de Romain Ntamack, habituel titulaire à l’ouverture. Selon Denis Charvet, qui s’est exprimé dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, le joueur de l’UBB pourrait bien être un titulaire indiscutable à l’avenir et ainsi prendre la place du Toulousain. « En ce moment il marche sur l’eau. C’est un mec qui a un talent fou et quand il est comme ça, il est en confiance, il est capable de tout. La concurrence va être rude, mais s’il continue à réitérer ces prestations-là, il va s’installer. Quand tu vois la prestation de Matthieu qui est XXL, qui a fait un match incroyable, tu te dis mais pourquoi te priver d’un tel talent en équipe de France ? Ça ne veut pas dire que Romain ne va pas revenir, il va bien sûr revenir Romain. Il y aura de la concurrence saine en vue de la Coupe du monde. »