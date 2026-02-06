XV de France : Jalibert avec Dupont, le carton historique à la télévision !

Axel Cornic

Une fois n’est pas coutume, le XV de France a joué un jeudi soir, avec le match d’ouverture du Tournoi des 6 Nations face à l’Irlande. Le succès a été au rendez-vous sur le terrain avec une victoire bonifiée des coéquipiers d’Antoine Dupont et de Matthieu Jalibert (36-14), mais ce n’est pas tout, puisque cette rencontre a également battu quelques records.

A programmation exceptionnelle, soirée exceptionnelle. Avec la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver de Milano-Cortina 2026, France Télévision a décidé de déplacer le match d’ouverture du 6 Nations opposant le XV de France à l’Irlande, un jeudi soir. Un risque assumé, puisque les rencontres de rugby sont traditionnellement le week-end, mas qui semble avoir porté ses fruits.

Record d’audience pour le XV de France Le groupe d’audiovisuel du service public an effet annoncé un véritable carton pour ce premier match du Tournoi des 6 Nations, diffusé sur France 2. Il a en effet réuni 7,24 millions de téléspectateurs, avec une part d’audience de 39% en moyenne, loin devant les programmes offerts par France 3 ou encore TF1, qui n’ont réuni que 1,78 et 1,77 millions de téléspectateurs. Pour rappel, le match d’ouverture du 6 Nations 2025 entre le Pays de Galles et la France, avait réuni 6,67 millions de téléspectateurs, avec 35,8% de part d’audience.