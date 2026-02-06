Greenwood : L’OM annonce un grand changement après son mercato agité

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Etincelant à son arrivée à l'OM, Mason Greenwood a connu des moments plus délicats dernièrement. L'attaquant anglais a même vu son avenir à l'OM être remis en cause en raison de nombreuses rumeurs l'amenant même jusqu'en Arabie saoudite. Greenwood a relevé la tête et semble avoir repris du poil de la bête en vue de la fin de saison. Une bonne nouvelle qui tombe bien à deux jours d'affronter le PSG au Parc des Princes.

Présent à Marseille depuis 2024, Mason Greenwood n'a eu aucun ma à se positionner comme l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Courtisé, l'attaquant anglais semble bien disposé à rester à l'OM, où son contrat se termine en 2029. De retour à un niveau intéressant récemment, il pourrait être d'une aide précieuse en vue de la fin de la saison. Roberto De Zerbi s'est exprimé en conférence de presse à propos du cas de son joueur.

Crise à l'OM : Il annonce «des opportunités» qui pourraient relancer la machine https://t.co/ZxkAaZoPXF — le10sport (@le10sport) February 6, 2026

Greenwood reste à l'OM, De Zerbi valide le changement Assez discret en Ligue des champions cette saison, Mason Greenwood a été plutôt convaincant lors de ses deux dernières sorties. Après des moments de doute, il a l'air d'être plus déterminé et ce changement fait plaisir à voir pour Roberto De Zerbi. « On a toujours besoin d'un Greenwood comme celui des deux derniers matchs. C'est un Greenwood mondial qui est en train de devenir un joueur complet. Lui aussi a passé des moments difficiles, il est resté ici, il a compris qu'on lui disait les choses pour son bien et pour le bien de l'OM. J'espère qu'il va continuer comme ça, et je lui dis qu'il doit continuer comme ça. Je le trouve plus humain, il est moins renfermé qu'avant. Tout le monde peut apprécier Greenwood plus qu'avant » explique l'entraîneur italien en conférence de presse ce vendredi.