Mason Greenwood à l’OM : Le changement majeur qui a été acté en interne

Lors de l'été 2024, l'OM a déboursé environ 26M€ pour s'attacher les services de Mason Greenwood, qui évoluait à Manchester United. Au fil des mois passés à Marseille, l'attaquant de 24 ans est monté en puissance, jusqu'à devenir la pièce maitresse du XI de Roberto De Zerbi. D'ailleurs, le coach de l'OM aurait acté un gros changement avec Mason Greenwood.

Devenu indésirable en Angleterre - et ce, à cause de ses affaires extra-sportives - Mason Greenwood a trouvé refuge à Marseille. En effet, l'OM de Pablo Longoria a fait le nécessaire pour le recruter. Plus précisément, le club olympien a trouvé un accord à hauteur de 26M€ avec Manchester United pour s'attacher les services de Mason Greenwood.

💎 𝗣𝘂𝗿𝗲 𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀



22ᵉ but TCC de notre n°10 face à Rennes ! #SublimeCôtedIvoire ✨ pic.twitter.com/sEiUGEPFSa — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 4, 2026

Mason Greenwood s'est transformé à l'OM Arrivé à Marseille lors de l'été 2024, Mason Greenwood a paraphé un bail de cinq saisons à l'OM, soit jusqu'au 30 juin 2029. Et après seulement une saison et demie en terres phocéennes, le numéro 10 de Roberto De Zerbi est déjà incontournable. En effet, Mason Greenwoood est l'homme fort de l'OM ces derniers mois. Pourtant, l'ailier droit de 24 ans a eu des passages à vide la saison dernière. Roberto De Zerbi ayant été contraint de le recadrer à plusieurs reprises.