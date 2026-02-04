OM : Mason Greenwood rejoint un célèbre Ballon d’Or !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Face au Stade Rennais ce mardi, l'OM a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France. Le club phocéen s'est imposé à domicile (3-0) grâce à des réalisations d'Amine Gouiri, Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang. Le Britannique a donc une nouvelle fois été décisif avec l'OM cette saison. De quoi permettre à Greenwood de rejoindre un grand nom.

Après le fiasco de la Ligue des Champions et le match nul face au Paris FC, l'OM était sous pression avant d'affronter le Stade Rennais en Coupe de France. Désigné comme favori de la compétition suite à l'élimination du PSG, le club phocéen s'est montré au rendez-vous face aux joueurs d'Habib Beye. En effet, l'OM s'est largement imposé à domicile (3-0), pouvant une nouvelle fois compter sur un très grand Mason Greenwood.

22ème but de la saison ! Auteur d'une première saison réussie à l'OM, Mason Greenwood est tout aussi impressionnant, si ce n'est encore plus, pour son deuxième exercice avec le club phocéen. Le numéro 10 du club phocéen affole ainsi les compteurs. Auteur de 13 buts en Ligue 1, Greenwood compte également 3 réalisations en Ligue des Champions, une lors du Trophée des Champions et désormais 5 en Coupe de France. De quoi porter son total à 22 toutes compétitions confondues depuis le début de cette saison 2025-2026.