OM : Mason Greenwood rejoint un célèbre Ballon d’Or !

Face au Stade Rennais ce mardi, l'OM a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France. Le club phocéen s'est imposé à domicile (3-0) grâce à des réalisations d'Amine Gouiri, Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang. Le Britannique a donc une nouvelle fois été décisif avec l'OM cette saison. De quoi permettre à Greenwood de rejoindre un grand nom.
Après le fiasco de la Ligue des Champions et le match nul face au Paris FC, l'OM était sous pression avant d'affronter le Stade Rennais en Coupe de France. Désigné comme favori de la compétition suite à l'élimination du PSG, le club phocéen s'est montré au rendez-vous face aux joueurs d'Habib Beye. En effet, l'OM s'est largement imposé à domicile (3-0), pouvant une nouvelle fois compter sur un très grand Mason Greenwood.
22ème but de la saison !
Auteur d'une première saison réussie à l'OM, Mason Greenwood est tout aussi impressionnant, si ce n'est encore plus, pour son deuxième exercice avec le club phocéen. Le numéro 10 du club phocéen affole ainsi les compteurs. Auteur de 13 buts en Ligue 1, Greenwood compte également 3 réalisations en Ligue des Champions, une lors du Trophée des Champions et désormais 5 en Coupe de France. De quoi porter son total à 22 toutes compétitions confondues depuis le début de cette saison 2025-2026.
Greenwood comme Papin
Buteur ce mardi soir face au Stade Rennais, Mason Greenwood a donc inscrit son 22ème but de la saison. Une réalisation loin d'être anodine pour l'Anglais de l'OM. En effet, comme l'a rapporté Stats du Foot sur X, Greenwood est devenu le 1er joueur à inscrire au moins 22 buts après 31 matchs avec l'OM lors d'une saison depuis un certain Jean-Pierre Papin. L'ancien Ballon d'Or avait réalisé cela lors de la saison 1991-1992 et il comptait alors 29 réalisations.