CAN 2025 : Sanctionnée par son gouvernement, une star de l'OM l'affirme «ça a été difficile»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La dernière édition de la CAN a rendu son verdict et c'est donc le Sénégal qui a remporté la compétition, battant en finale le pays hôte, le Maroc. Pour les Lions de la Teranga, ça a bien évidemment été une effusion de joie, mais voilà que pour d'autres, ce tournoi a été beaucoup plus compliqué. Ça a notamment été le cas pour un joueur majeur de l'OM.

Comme plusieurs clubs, l'OM a donc été impacté par la CAN et le club phocéen a ainsi vu deux joueurs rejoindre leur sélection respective pour disputer la compétition. Si Nayef Aguerd a donc été jusqu'en finale avec le Maroc, ça a en revanche été un fiasco pour le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. En effet, les Panthères n'ont pas réussi à passer la phase de poule, finissant avec 3 défaites en 3 matchs. Un échec sportif qui n'a pas été sans conséquences au Gabon, surtout pour Aubameyang.

«L’OM ne peut pas se le permettre» : Le problème d’argent qui relance l’avenir de De Zerbi ? https://t.co/1FYkNnhFqJ — le10sport (@le10sport) February 4, 2026

Aubameyang mis à l'écart ! A la suite de l'élimination du Gabon, le ministre des Sports par intérim, Simplice-Désiré Mamboula, avait pris la parole à la télévision nationale faisant une annonce fracassante concernant notamment l'attaquant de l'OM. C'est ainsi qu'il avait balancé : « Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères à la CAN, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang ». Pierre-Emerick Aubameyang s'est ainsi retrouvé mis à l'écart de sa sélection, une sanction qui a depuis été levée.