CAN 2025 : Sanctionnée par son gouvernement, une star de l'OM l'affirme «ça a été difficile»

La dernière édition de la CAN a rendu son verdict et c'est donc le Sénégal qui a remporté la compétition, battant en finale le pays hôte, le Maroc. Pour les Lions de la Teranga, ça a bien évidemment été une effusion de joie, mais voilà que pour d'autres, ce tournoi a été beaucoup plus compliqué. Ça a notamment été le cas pour un joueur majeur de l'OM.
Comme plusieurs clubs, l'OM a donc été impacté par la CAN et le club phocéen a ainsi vu deux joueurs rejoindre leur sélection respective pour disputer la compétition. Si Nayef Aguerd a donc été jusqu'en finale avec le Maroc, ça a en revanche été un fiasco pour le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. En effet, les Panthères n'ont pas réussi à passer la phase de poule, finissant avec 3 défaites en 3 matchs. Un échec sportif qui n'a pas été sans conséquences au Gabon, surtout pour Aubameyang.
Aubameyang mis à l'écart !
A la suite de l'élimination du Gabon, le ministre des Sports par intérim, Simplice-Désiré Mamboula, avait pris la parole à la télévision nationale faisant une annonce fracassante concernant notamment l'attaquant de l'OM. C'est ainsi qu'il avait balancé : « Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères à la CAN, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang ». Pierre-Emerick Aubameyang s'est ainsi retrouvé mis à l'écart de sa sélection, une sanction qui a depuis été levée.
« La Can, ça a été difficile, surtout la fin »
De retour désormais à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang n'a toutefois pas vécu des derniers jours très simples. C'est ainsi que l'attaquant olympien a confié, rapporté par Le Phocéen suite à la victoire face à Rennes : « Comment je vais personnellement ? Ça va beaucoup mieux. Le coach a bien géré la situation. Il m’a fait souffler un peu et j’en avais besoin, car j’ai tout donné pour le club et pour la sélection, malgré ma blessure. La Can, ça a été difficile, surtout la fin, mais ça fait partie du football. Maintenant, j’ai retrouvé de l’énergie, je suis prêt et toujours disponible pour l’équipe ».