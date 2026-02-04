«Pas de guerre» : Booba annonce la fin du clash... avec une balle perdue pour l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Fervent supporter du PSG, Booba a grandi en région parisienne et revendique son affection pour le Paris Saint-Germain. Depuis le sacre du club parisien en Ligue des champions, le rappeur de Boulogne a sorti deux sons pour l'occasion : Ici c'est Paris et DD en l'honneur de Désiré Doué. Ayant mis un point final à un clash, Booba a modifié sa cible... en se payant l'OM !

Tout est parti d'une déclaration sortie de nulle part de Maître Gims, qui s'est depuis rebaptisé GIMS, remontant à l'année 2018. Le rappeur / chanteur qui avait sorti son album Ceinture noire cette année-là que certains artistes trichaient sur les plateformes de streaming en dévoilant la méthode. Booba avait été entre autres visé par l'ancien membre de la Sexion d'Assaut, qui pour sa part avait demandé des preuves concrètes à GIMS. Cependant, l'interprète de Sapés comme jamais n'a jamais donné suite à cela en avouant dans un enregistrement avoir « prié pour l'anéantissement de Booba ».

«On les aime fraîches, bien michtos, qui savent accueillir comme Demdem» Une attaque qui n'a pas du tout été du goût de l'interprète de 92i Veyron. Depuis, Booba envoie des piques à GIMS sur les réseaux sociaux ainsi que dans ses sons. En février 2024, un titre issu du projet Ad vitam æternam, ciblé le rappeur par le biais de son ex-femme Demdem. Dans Dolce Camara, un featuring avec SDM, Booba tenait les propos suivants. « J'finis sur son dos, précis comme Rondo, riche comme un Bongo bang-bang. On les aime fraîches, bien michtos, qui savent accueillir comme Demdem ».