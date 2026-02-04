«Pas de guerre» : Booba annonce la fin du clash... avec une balle perdue pour l'OM !

Fervent supporter du PSG, Booba a grandi en région parisienne et revendique son affection pour le Paris Saint-Germain. Depuis le sacre du club parisien en Ligue des champions, le rappeur de Boulogne a sorti deux sons pour l'occasion : Ici c'est Paris et DD en l'honneur de Désiré Doué. Ayant mis un point final à un clash, Booba a modifié sa cible... en se payant l'OM !
Tout est parti d'une déclaration sortie de nulle part de Maître Gims, qui s'est depuis rebaptisé GIMS, remontant à l'année 2018. Le rappeur / chanteur qui avait sorti son album Ceinture noire cette année-là que certains artistes trichaient sur les plateformes de streaming en dévoilant la méthode. Booba avait été entre autres visé par l'ancien membre de la Sexion d'Assaut, qui pour sa part avait demandé des preuves concrètes à GIMS. Cependant, l'interprète de Sapés comme jamais n'a jamais donné suite à cela en avouant dans un enregistrement avoir « prié pour l'anéantissement de Booba ».
«On les aime fraîches, bien michtos, qui savent accueillir comme Demdem»
Une attaque qui n'a pas du tout été du goût de l'interprète de 92i Veyron. Depuis, Booba envoie des piques à GIMS sur les réseaux sociaux ainsi que dans ses sons. En février 2024, un titre issu du projet Ad vitam æternam, ciblé le rappeur par le biais de son ex-femme Demdem. Dans Dolce Camara, un featuring avec SDM, Booba tenait les propos suivants. « J'finis sur son dos, précis comme Rondo, riche comme un Bongo bang-bang. On les aime fraîches, bien michtos, qui savent accueillir comme Demdem ».
Réconciliation entre Booba et Demdem, c'est l'OM qui en fait les frais
Toutefois, il n'y aurait plus de tensions désormais entre Booba et Demdem au vu du discours tout récent du rappeur du 92 à ce sujet. « Entre Demdem et moi, pas de guerre. On s'est expliqués et quittés sur une poignée de main. L'amour triomphe toujours ». Afin de repartir sur de bonnes bases avec l'ex-conjointe de GIMS, Booba a pris le soin d'exclure son nom du morceau Dolce Camara et de le remplacer par l'OM comme on peut le voir et l'entendre dans une de ses dernières publications Instagram, le rappeur s'étant filmé en studio avec la nouvelle version ces dernières heures. La balle perdue que les suiveurs de l'Olympique de Marseille n'a pas dû voir venir.