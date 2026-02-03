La presse italienne révèle comment l'OM a trouvé 35M€ grâce à Roberto De Zerbi

Le mois de janvier a été très agité à l’Olympique de Marseille, sur comme en dehors du terrain. On a notamment vécu des derniers jours du mercato totalement fous, avec des nombreuses arrivées mais également des départs avec notamment Darryl Bakola. Ce dernier a quitté le club seulement quelques semaines après Robinio Vaz, l’autre jeune marseillais qui avait surpris lors de la première partie de saison.
On ne savait plus où donner de la tête. Après l’élimination en Ligue des Champions qui a fait l’effet d’une bombe, l’OM s’est montré hyperactif sur le marché des transferts, au niveau des arrivées comme des départs. Et certains de ces départs n’ont pas manqué d’interroger...
De Zerbi a recalé Vaz et Bakola ?
On a souvent reproché à l’OM de ne pas miser assez sur ses jeunes, mais la tendance semblait changer avec notamment les apparitions de plus en plus nombreuses de Robinio Vaz ou encore de Darryl Bakola. Les deux ne sont toutefois plus au club, puisque le premier a rejoint l’AS Roma cet hiver contre une indemnité de 25M€ bonus compris, alors que le second a été transféré à Sassuolo pour 10M€. Calciomercato.it nous apprend ce mardi que c’est Roberto De Zerbi qui aurait validé ces éparts, prétextant un manque « de faim » de la part des deux jeunes joueurs.
« L'erreur footballistique je l'accepte mais il y a une chose que je veux voir : la faim »
Ce n’est pas la première fois que l’on entend ce terme de la part du technicien italien de 46 ans. Que ce soit en conférence de presse ou lors de ses interviews, De Zerbi a en effet plusieurs fois regretté ce manque « de faim » de certains joueurs, pour expliquer les échecs de l’OM. C’est d’ailleurs exactement ce qu’il s’est passé tout récemment, avec Amir Murillo. « L'erreur footballistique je l'accepte mais il y a une chose que je veux voir : la faim. Je veux que tout le monde la voie » a annoncé le coach marseillais. « Si je prends une décision de ce genre, c'est sûrement que j'ai mes raisons. Murillo c'est une belle personne, je l'aime beaucoup, mais s'il n'a pas faim il ne joue pas ».