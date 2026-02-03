Il a fait gagner 100M€ à son club et il rêve de venir à l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En vendant deux de ses talents les plus prometteurs, le Stade Rennais a récupéré 100M€ lors du dernier mercato hivernal. Deux joueurs lancés par Habib Beye, arrivé sur le banc de Rennes l’année dernière, mais qui n’avait pas caché son envie d’entraîner l’OM un jour, où il est passé en tant que joueur entre 2003 et 2007.

Opposé à l’OM ce mardi en huitièmes de finale de la Coupe de France, le Stade Rennais s’est déplacé sans Kader Meïté. À seulement 18 ans, l’attaquant a décidé de partir en Arabie Saoudite, à Al-Hilal, qu’il a rejoint dans le cadre d’un transfert estimé à 30M€ hors bonus. Dans la foulée, Rennes a également vendu Jérémy Jacquet à Liverpool pour 70M€, mais le défenseur de 20 ans finira la saison en prêt avec son club formateur.

« Il faut comprendre ce que ça représente aussi pour un club » Avec la vente de deux joueurs, le Stade Rennais vient donc de récupérer près de 100M€. « Il faut le prendre comme un privilège. Aujourd'hui, peut-être que le Stade Rennais va faire 100M€ de plus-value sur deux joueurs qui, à eux deux, valaient peut-être 3 M€ il y a six mois. Donc il faut comprendre ce que ça représente aussi pour un club. Maintenant, si je suis dans la peau et dans l'esprit des supporters, c'est dur, mais il y a la réalité du marché », a déclaré Habib Beye en conférence de presse, lui qui a véritablement lancé Kader Meïté et Jérémy Jacquet dans le grand bain.