Il a fait gagner 100M€ à son club et il rêve de venir à l'OM !

En vendant deux de ses talents les plus prometteurs, le Stade Rennais a récupéré 100M€ lors du dernier mercato hivernal. Deux joueurs lancés par Habib Beye, arrivé sur le banc de Rennes l’année dernière, mais qui n’avait pas caché son envie d’entraîner l’OM un jour, où il est passé en tant que joueur entre 2003 et 2007.
Opposé à l’OM ce mardi en huitièmes de finale de la Coupe de France, le Stade Rennais s’est déplacé sans Kader Meïté. À seulement 18 ans, l’attaquant a décidé de partir en Arabie Saoudite, à Al-Hilal, qu’il a rejoint dans le cadre d’un transfert estimé à 30M€ hors bonus. Dans la foulée, Rennes a également vendu Jérémy Jacquet à Liverpool pour 70M€, mais le défenseur de 20 ans finira la saison en prêt avec son club formateur.
« Il faut comprendre ce que ça représente aussi pour un club »
Avec la vente de deux joueurs, le Stade Rennais vient donc de récupérer près de 100M€. « Il faut le prendre comme un privilège. Aujourd'hui, peut-être que le Stade Rennais va faire 100M€ de plus-value sur deux joueurs qui, à eux deux, valaient peut-être 3 M€ il y a six mois. Donc il faut comprendre ce que ça représente aussi pour un club. Maintenant, si je suis dans la peau et dans l'esprit des supporters, c'est dur, mais il y a la réalité du marché », a déclaré Habib Beye en conférence de presse, lui qui a véritablement lancé Kader Meïté et Jérémy Jacquet dans le grand bain.
« Si l'OM m'appelle, mais j'y vais en courant ! »
Peut-être fera-t-il un jour la même chose à l’OM. En mai 2024, alors qu’il venait d'annoncer son départ du Red Star, Habib Beye n’avait pas caché son attirance pour l’OM, où il a joué entre 2003 et 2007. « Si des gens pensent que je me place à l'OM, allez-y, dites-le. (Rires.) Ça ne me dérange pas du tout. Mais heureusement que si demain l'OM se manifeste, j'irais. C'est le club qui m'a le plus donné d'émotions, depuis mon enfance. J'en ai été le capitaine. Si l'OM m'appelle, mais j'y vais en courant ! Je n'ai aucun problème à le dire. » L’ancien international sénégalais ne considèrerait en revanche pas comme un échec s’il ne revenait jamais à Marseille : « Non, parce que ça voudrait dire que la rencontre n'a jamais eu lieu. Moi, aujourd'hui, je ne vous dis pas que là, j'ai la volonté demain matin d'appeler Medhi (Benatia, conseiller sportif de l'OM), que je connais très bien, et lui dire : "Prends-moi s'il te plaît !" Ce n'est pas ça la vie. (Sourire.) Si un jour il y a une rencontre, s'il y a une volonté du club, et si un jour on doit travailler ensemble, génial ! »