Luis Campos en a rêvé au PSG : L'information mercato que les Parisiens ont attendue pendant longtemps !

Depuis sa nomination à la tête du secteur sportif du PSG, Luis Campos s’est positionné sur de nombreux joueurs, connaissant quelques échecs de taille, dont un en 2023 avec un homme qu’il connaît très bien, et qui se retrouve disponible pour l’été prochain…

Luis Campos est incontestablement l’un des grands artisans de l’année historique réalisée par le PSG en 2025, grâce au recrutement de joueurs décisifs dans le sacre européen du club. On peut penser à Willian Pacho ou Désiré Doué, mais également aux Portugais Vitinha et Joao Neves, s’imposant comme des éléments incontournables dans l’entrejeu. Un secteur de jeu que le dirigeant du PSG a pendant longtemps voulu renforcer avec un joueur bien connu, en passe de changer de club.

Le rêve de Luis Campos pour le PSG Pendant plusieurs années, le nom de Bernardo Silva a été évoqué dans la capitale. A l’été 2023, peu après la nomination de Luis Enrique sur le banc de touche, le joueur de Pep Guardiola était même présenté comme la priorité du club, dossier facilité par les liens qui unissent Luis Campos et Bernardo Silva depuis leur aventure commune à l’AS Monaco. Alors qu’un accord semblait proche, Manchester City avait finalement apposé son veto suite au départ de Riyad Mahrez pour Al Ahli (Arabie saoudite). Malgré sa volonté de signer en faveur du PSG, Bernardo Silva était alors resté chez les Skyblues, finissant même par prolonger jusqu’en 2026.